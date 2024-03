A voltes amb el referèndum: ERC diu que l'ha demanat i el PSOE nega la negociació

Amb la Llei d'Amnistia encarrilada (encara que paralitzada al Senat), ha aparegut a l'escenari polític un element que pot generar discordances entre Esquerra Republicana (ERC) i PSOE: el referèndum.

I aquest dilluns 25 de març ha estat un element molt protagonista de l'actualitat, que ha servit per veure que les dues formacions no podrien estar més allunyades sobre la celebració.

La qüestió l'ha posat sobre la taula la secretària general dels republicans, Marta Rovira. En una entrevista concedida a TV3, ha assegurat que la formació ja ha demanat al PSOE celebrar a Catalunya un "referèndum vinculant i amb validació internacional", mentre que ara estan esperant que els socialistes facin la seva proposta. "Hem posat sobre la taula el referèndum i estem esperant que el PSOE posi sobre la taula la seva proposta de resolució del conflicte polític", ha dit.

Al seu parer, això forma part de la "segona fase" de la resolució del conflicte polític després de l'acord de la Llei d'Amnistia, que al seu parer marca el final de la primera fase.

Rovira ha defensat el referèndum com una votació "en què cap tothom, els que volen votar que 'sí' i els que volen votar que 'no'. Perquè un referèndum no deixa de ser democràcia en estat pur".

"Això significa exactament això, que es votarà i que es decideixi. I que el que es decideixi es pugui seguir després parlant i negociant, perquè no hi ha cap altra via democràtica", ha remarcat.

Peña "El PSOE no està en cap negociació que parli de ruptures"

Tot i això, la reacció per part dels actuals inquilins de la Moncloa no ha trigat a arribar. I ha estat per boca del seu portaveu, Esther Peña, que ha negat aquesta possibilitat.

"Seré rotunda. El PSOE no està en cap negociació que parli de ruptures, de referèndum i de divisions", ha explicat, en declaracions a TVE .

Peña ha sostingut que no han parlat sobre el tema amb els independentistes i ha apuntat que per entendre la qüestió cal saber que Catalunya està “en un període preelectoral on hi ha posicions de màxims” i que entre ERC i Junts “hi ha una batalla per veure qui és més independentista”.