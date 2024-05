Von der Leyen posa la seva línia vermella a l'hora de pactar als ''amics de Putin''

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha traçat la seva línia vermella sobre els "amics de Putin" i l'Estat de dret, tot i que ha evitat assenyalar directament grups d'extrema dreta com els Conservadors i Reformistes (ECR) o Identitat i Democràcia (ID), alhora que ha estès la mà a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ja que totes dues treballen "molt bé".

Així ho ha assenyalat la candidata dels populars europeus (PPE) a renovar el càrrec al debat electoral organitzat per la Unió Europea de Radiodifusió (UER) a l'hemicicle del Parlament Europeu a Brussel·les.

La pressió de la resta de candidats perquè Von der Leyen es posicionés sobre les seves possibles aliances i línies vermelles ha posat el focus de gran part del debat als grups de l'extrema dreta al Parlament, que no han tingut oportunitat de rèplica perquè cap de els seus representants ha estat convidat al debat en no haver designat formalment cap cap de llista per a les eleccions europees.

"Treballarem amb tots aquells que apostin per Europa", ha afirmat Von der Leyen, que ha matisat que no parla "de grups, sinó d'eurodiputats" per evitar referir-se a forces concretes com a ECR, després d'enumerar les que seran les línies vermelles dels seus aliances: "Pro Europa, pro Ucraïna, és a dir, contra Putin, i pro Estat de Dret".

Tot i això, la presidenta de la Comissió sí que s'ha referit a partits com Agrupació Nacional (AN), Alternativa per a Alemanya (AfD) o Konfederacja a Polònia, que malgrat tenir "diferents noms i principis, tenen alguna cosa en comú: són amics de Putin i volen destruir la nostra Europa”. "No deixarem que això passi", ha reblat.

Preguntada específicament pels seus contactes amb Meloni, el partit del qual forma part del grup d'ECR al Parlament Europeu, Von der Leyen ha assenyalat que totes dues han treballat "molt bé" al Consell Europeu i ha destacat sobre ella que és "clarament proeuropea" i que està "contra Putin" i que és "pro Estat de dret", per la qual cosa si això es manté, li ofereix col·laborar, encara que sí que ha admès que el seu enfocament respecte a polítiques LGTBI és "completament diferent".

"No és clar com es repartiran els grups ni com es construiran les majories, per això cal triar principis", ha assenyalat Von der Leyen, que ha explicat que l'Eurocambra no funciona com la resta de parlaments nacionals.

Al debat han participat també els candidats dels socialdemòcrates (S&D), Nicolas Schmit; dels liberals (Renew), l'italià Sandro Gozi; dels Verds, l'alemanya Terry Reintke, i de l'Esquerra Europea, l'austríac Walter Baier, mentres que no han estat convidats els representants dels grups d'extrema dreta dels Conservadors i Reformistes ni d'Identitat i Democràcia, ja que, segons la UER, no han presentat cap candidat.