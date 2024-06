Von der Leyen i l'amnistia: Europa actuarà ''si perilla l'Estat de Dret''

La presidenta de la Comissió Europea i candidata del Partit Popular Europeu (PPE), Ursula von der Leyen, ha admès aquest dissabte, dos dies després que el Congrés hagi aprovat la llei d'amnistia, que hi ha "preocupació" a Europa per l'Estat de dret però ha garantit que Europa "actuarà" si es posa en risc. Tot i que en el seu discurs no ha citat explícitament la paraula amnistia, ha indicat que Espanya "pot confiar a Europa".

"Sé que hi ha preocupació a Europa per l'imperi de la llei. Deixeu-me ser molt clara: la Comissió Europea com a guardiana dels Tractats, té la tasca de defensar aquests valors", ha proclamat Von der Leyen en un acte electoral a O Pino ( La Corunya) amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Von der Leyen ha subratllat que Europa "està basada en principis fonamentals" que defineixen la seva identitat comuna: drets fonamentals, igualtat, llibertat, democràcia i imperi de la llei. "Això és el que ens manté junts, això és el que defensarem en tot moment", ha garantit, per afegir que el deure de la UE és "protegir els ciutadans quan aquests valors estiguin en risc".

Tot seguit, ha assenyalat que els Estats membres "han de respectar aquests valors comuns en què es construeix" la UE i ha avisat que la Comissió Europea "sempre ha actuat i actuarà per protegir" els seus ciutadans quan aquests valors "estiguin en perill ".

"Al cap ia la fi, som una comunitat de llei", ha garantit, per afegir que el deure de la Unió Europea és "protegir davant de qualsevol amenaça" perquè aquest és el principi fundacional de tot el que han aconseguit i aconseguirà la UE. "És el senyal d'identitat d'Europa i d'Espanya, com qualsevol altre país membre, pot confiar a Europa", ha postil·lat.

Prèviament, Núñez Feijóo ha agraït a Von der Leyen que es "comprometi" amb l'Estat de Dret espanyol després de la "gran estafa electoral" del Govern de Pedro Sánchez amb la llei d'amnistia, i s'ha mostrat convençut que ho " reparar amb la Justícia i amb l'actuació de la Unió Europea.

En la seva intervenció en aquest dinar-mitin a O Pinto, en què també han intervingut el president de la Xunta, Alfonso Rueda, la presidenta de la Comissió Europea ha posat l'accent a l'agricultura i, sobretot a la pesca, subratllant que Galícia "compta al voltant de la meitat de la flota de pesca d'Espanya i és una barreja perfecta" de "tradició i cultura".

Per això, s'ha compromès que, si l'escullen per a un segon mandat al capdavant de la Comissió Europea, encarregarà un comissari de Pesca a “temps complet” per garantir que la pesca continuï sent un mitjà de vida sostenible durant generacions.

Fonts de la Xunta de Galícia han assenyalat a Europa Press que aquest anunci sobre el comissari de Pesca ha estat un dels temes tractats a la reunió prèvia que Von der Leyen ha mantingut amb Feijóo i el president de la Xunta, Alfonso Rueda, Hostal dos Reis Catòlics.

Von der Leyen ha assenyalat que la UE ha de recolzar els agricultors pel seu "treball dur" quan el cost dels abonaments i l'energia augmenten cada any i "els grans jugadors a la cadena alimentària hi estan posant pressió", cosa que , al seu parer, "no és acceptable ni sostenible".

A més, ha defensat "una competició justa amb tercers països" i ha assenyalat que els incentius han de ser "correctes". "Aquesta és la nostra tasca per al proper pressupost europeu, establir els incentius correctes", ha afegit.

Durant la seva intervenció, la presidenta de la Comissió Europa ha al·ludit a la guerra a Ucraïna, que està "lluitant per la llibertat i la pau" i compta amb el suport d'Europa, que el que busca és una unió "segura per al futur" .

Després d'afirmar que Galícia és "un veritable líder d'Europa", ha recordat que falten set dies per a les eleccions europees i ha animat a anar a les urnes per recolzar el PP europeu. "El vostre vot és el vostre tiquet per al futur. Així que utilitzeu-lo. No deixeu que altres decideixin per vosaltres", ha finalitzat.

Von der Leyn ha donat les gràcies a Feijóo per convidar-la a la seva "casa", Galícia, una regió que, segons ha dit, "es va transformar" sota el seu "lideratge de més de 14 anys" després de "guanyar quatre vegades les eleccions" autonòmiques . "Galícia és una història d'èxit, és la teva història d'èxit", ha emfatitzat.

Tot seguit, ha agraït al líder del PP ia Alfonso Rueda que li hagin ensenyat la Catedral de Santiago de Compostel·la, que ha portat durant segles milions de pelegrins a través de la ruta xacobea. "Un camí d´esperança, un camí basat en els nostres valors comuns que són la pedra de les nostres societats", ha postil·lat.

"Per completar el camí necessites coratge, necessites fe, necessites resiliència i necessites bons companys que et donin suport al llarg d'aquesta ruta i estic orgullosa de poder completar aquesta ruta amb tots vosaltres", ha proclamat.

Aquest dinar-mitin, en què els assistents han pogut degustar empanada, pop i carn 'ao caldeiro' amb pastís de Santiago, ha estat amenitzat per la cançó 'El teu vot és la resposta' --en línia amb el lema de campanya del PP-- que assenyala que votar és la resposta a "tanta mentida, corrupció i amnistia".

Von der Leyen ha començat la jornada a Galícia amb una visita a la catedral de Santiago acompanyada per Feijóo i el president de la Xunta. Després d'un matx en un hotel, el líder del PP i la presidenta de la Comissió Europea es desplacessin a Madrid per veure a l'estadi del Santiago Bernabéu la final de la Champions League que disputaran el Reial Madrid i el Borussia Dortmund.