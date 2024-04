Vox boicoteja a crits un debat a la Universitat UPF al qual no havia estat convidat

L'organització Deba-t va suspendre dijous passat un debat electoral a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, després de mitja hora de tensió entre estudiants i simpatitzants de Vox, en un acte al qual van assistir, entre d'altres, el candidat del PP, Alejandro Fernández, i la número 2 per la CUP, Laura Vega.

El portaveu de Vox a Catalunya, Joan Garriga, el partit del qual no havia estat convidat a l'acte, ha entrat a l'auditori on s'havia de fer el debat per exigir la seva presència, després que una resolució de la Junta Electoral Provincial aquest dimarts obligués a incloure a Vox a la conferència.

Els ultradretans van començar a cridar: “Sense Garriga no hi ha debat”, “Una cadira per a Garriga”, “Llibertat”, “Cal votar Vox” i “Vergonya”.

Els crits es van prolongar tot i que la presentadora va exigir respecte i silenci en reiterades ocasions. "Som una associació privada i, per tant, convidem a qui ens ve de gust convidar", va comentar Marina Grau, la presidenta del Deba't, que va acabar convidant els seguidors de Vox a abandonar el recinte.

Laura Vega, per la seva banda, també va voler recriminar-los la seva actitud: “Me'n vaig d'aquest debat, però em sembla una falta de respecte que Vox parli de llibertat i quan arribi a governar l'única cosa del que parla és de la llibertat dels rics . L'únic que fa és abaixar els impostos, defensar els més rics. La seva llibertat és la d'uns quants. I veniu aquí a embrutar una paraula preciosa com és la llibertat, i no sou estudiants. El que ha fet avui és una manca de respecte als estudiants que s'organitzen i avui això anava de democràcia i no en té ni idea. No hauria de parlar de llibertat quan la nega a tot el poble. El que ha aconseguit avui no serveix absolutament de res”.

Tot va començar quan Vox va presentar una queixa a la Junta Electoral de Barcelona perquè no els havien convidat al debat, i l'organisme els va donar la raó. Tot i això, Deba't va presentar un recurs a la Junta Electoral espanyola per evitar la seva aparició, cosa que, finalment, no van aconseguir.