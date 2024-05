Vox comença la campanya per a les europees en un acte a Madrid amb Milei i Le Pen

Vox celebra aquest cap de setmana a Madrid la convenció Europa Viva 24, un esdeveniment que reunirà dirigents del partit, càrrecs, afiliats i simpatitzants amb figures rellevants del seu espai polític, com Javier Milei o Marine Le Pen, que donaran suport al partit per marcar l'inici de la precampanya per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny.

Amb la convenció, que se celebrarà al Palau de Vistalegre, Vox pretén estimular la seva base de votants i el potencial electorat amb una demostració de les seves aliances internacionals, que també inclouen Víctor Orban, Giorgia Meloni o Mateusz Morawiecki.

Vox s'ha inclinat per fer aquesta versió europeïtzada del tradicional festival anual, el Viva Vox , precisament per la proximitat de les eleccions a l'Eurocambra, ja que tradicionalment celebra el seu acte al voltant d'octubre. En aquesta línia, i seguint l'esperit del Viva Vox , la formació vol que l'esdeveniment sigui punt de trobada per als ciutadans espanyols, i per això ha preparat activitats familiars i per dur a terme nens.

L'Europa Viva 24 arrencarà aquest mateix divendres 17 amb l'acte de presentació dels deu primers candidats de Vox a les eleccions europees, en què intervindran Santiago Abascal i els tres primers a la llista, Jorge Buxadé, Hermann Tertsch i Juan Carlos Girauta. A la tarda, Vox ha organitzat una trobada per a joves menors de 30 anys que inclou sopar i una festa amb DJ.

El plat fort de l'Europa Viva 24 arribarà el diumenge 19, amb els discursos d'Abascal i d'integrants de la candidatura al Parlament Europeu, que aprofitaran la jornada per presentar el programa per als comicis. Vox avança que estarà basat en la defensa de la sobirania de les nacions europees, els drets dels treballadors del sector primari i la protecció de les fronteres, entre d'altres aspectes.

Després, arribarà el torn dels convidats internacionals, amb Milei al capdavant. L'agenda de Milei a Espanya inclou la presentació del seu llibre al diari La Razón , reunions amb executius d'empreses espanyoles i una trobada privada amb Abascal.

Amb ell i Le Pen, Morawiecki, Meloni i Orban participaran l'expresident de Xile, José Antonio Kast, el ministre israelià de Lluita contra l'Antisemitisme, Amijail Chikli, i el líder del portuguès Txega, André Ventura.