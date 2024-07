Vox demana que es reactivi l'ordre europea de detenció contra Puigdemont

per Redacció CatalunyaPress

El partit polític Vox demanarà al jutge instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, que reactivi l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE) contra l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont després de conèixer que el Tribunal Suprem va rebutjar dilluns amnistiar la malversació tant per a ell com per als condemnats pel referèndum il·legal de l'1-O.

Així ho confirmen fonts jurídiques, que afegeixen que previsiblement aquesta petició adreçada a Llarena serà enviada aquest dijous. Cal recordar que Llarena, en una interlocutòria que també va transcendir dilluns passat, indicava que mantenia l'ordre nacional de detenció contra l'expresident.

EL VOT DELEGAT DE PUIGDEMONT, AL CENTRE DE LA DIANA

D'altra banda, el Tribunal Constitucional (TC) ha acordat admetre a tràmit el recurs d'empara interposat per Vox al Parlament de Catalunya i pel portaveu, Juan Garriga, que es va presentar contra l'acord de la Mesa d'Edat de la Cambra catalana pel qual va admetre el vot delegat dels diputats Carles Puigdemont i Lluís Puig.

En una providència de la cort de garanties, el Ple aprecia que concorre en aquest recurs "una especial transcendència constitucional" atès que l'assumpte suscitat transcendeix del cas concret i "podria tenir unes conseqüències polítiques generals".

Per això, el TC acorda adreçar-se al Parlament de Catalunya perquè en 10 dies li remeti una certificació o fotocòpia adverada de les actuacions corresponents a l'acord verbal de la Mesa d'Edat del Parlament de Catalunya de data 10 de juny de 2024 pel qual es va acordar admetre el vot delegat dels dos diputats. També requereix l‟acord verbal de la mateixa data que desestimava la reconsideració presentada pel Grup Parlamentari de Vox.

EL RECURS DE VOX

A l'escrit de la formació de Santiago Abascal, al qual ha tingut accés Europa Press, Garriga assegura que la delegació del vot a tercers sense justificació extraordinària "suposa la destrucció absoluta de l'enllaç entre representants i representats, afectant directament el dret consagrat a l'article 23.1 de la Constitució".

El dirigent de Vox demanava al Constitucional que l'emparés, que reconegués que la delegació del vot de Puigdemont i Puig ha vulnerat drets fonamentals, i que declarés "nuls" els acords de la Mesa d'Edat del Parlament.

Cal recordar que el tribunal de garanties ja va admetre a tràmit un recurs del PP en el mateix sentit, tot i que va rebutjar suspendre de manera cautelar el vot delegat dels dos líders independentistes per a l'elecció dels òrgans de la Cambra, el president i els membres de la Taula.