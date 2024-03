Vox 'fitxa' Girauta: serà el número 3 a la llista de les eleccions europees

Juan Carlos Girauta, ex portaveu de Ciutadans, ha estat inclòs a les llistes de Vox per a les eleccions europees que es duran a terme al juny vinent. Després d'un lapse allunyat de la política, Girauta torna com a independent per unir-se al partit liderat per Santiago Abascal. Ocuparà el tercer lloc en aquestes llistes, juntament amb Jorge Buxadé i Hermann Tertsch.

Anteriorment, Girauta va exercir el càrrec de diputat al Congrés amb Ciutadans. No obstant, va perdre el seu escó després dels descoratjadors resultats obtinguts per la formació taronja a les eleccions generals del novembre del 2019, cosa que el va portar a anunciar la seva retirada de la primera línia política.

En acomiadar-se de la política, Girauta va declarar: "Ha estat un honor representar tots els espanyols durant aquests darrers anys. Crec que els separatistes que s'alegren de la meva sortida del Congrés no han valorat bé la llibertat que m'atorga tornar a ser un ciutadà corrent que només es representa a si mateix".

Després de la dimissió d'Albert Rivera com a líder de Ciutadans, Girauta es va anar distanciant cada cop més de la formació taronja i el maig del 2020 va anunciar la seva baixa del partit després que recolzés la pròrroga de l'estat d'alarma del Govern.