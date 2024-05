Vox inicia la campanya per a les europees: ''Milei és l'exemple a seguir''

per Redacció CatalunyaPress

El líder de Vox a Brussel·les, Jorge Buxadé, ha inaugurat aquest dissabte oficialment l'Europa Viva 24, l'acte polític amb què el partit ha donat el tret de sortida a la precampanya europea, assegurant que la socialdemocràcia i els partits populars “tenen el poder, però el seu espai ideològic té "il·lusió i esperança" ia ells pertany el futur.

"El moviment patriòtic, reformista i identitari constitueix la força política amb més vitalitat", ha indicat Buxadé en declaracions als mitjans de comunicació al Palau de Vistalegre, on té lloc la convenció. "La socialdemocràcia i els partits populars només tenen el poder, nosaltres tenim la resta: il·lusió i esperança", ha afegit, defensant la "vitalitat ideològica" del seu espai.

Vox reuneix dirigents del partit, càrrecs, afiliats i simpatitzants amb figures rellevants del seu espai polític, com Javier Milei o Marinne Le Pen, que acompanyen el partit per marcar l'inici de la precampanya per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. També pretén estimular la seva base de votants i el potencial electorat amb una demostració de les seves aliances internacionals, que també inclouen Víctor Orban, Giorgia Meloni o Mateusz Morawiecki.

Buxadé, que considera el Viva com a "bon inici de campanya", ha posat èmfasi en la capacitat de Vox per reunir líders polítics internacionals en el marc de l'esdeveniment, "amb l'únic objectiu de lluitar contra la política globalista que s'imposa sobre les nacions sobiranes". En aquesta línia, ha avançat que lʻaigua, lʻenergia, la seguretat o la intel·ligència artificial seran eixos dʻaquesta jornada.

Milei, l'exemple que cal seguir

Sobre la presència de Milei, la presència del qual a Espanya se cenyeix únicament a l'assistència a la convenció i que no es reunirà amb el rei Felip VI ni Pedro Sánchez, Buxadé ha sostingut que és "l'exemple a seguir" de Vox. "És bon president i ho està demostrant, millorant totes les dades de l'economia argentina", ha defensat.

Veu així mateix "lògic" que es no reuneixi amb les autoritats espanyoles, tenint en compte que va ser "atacat" pel Govern, en referència a les declaracions del ministre de Transports, Óscar Puente, que va acusar el mandatari argentí d'"ingerir substàncies".

A més, Buxadé ha carregat contra els convocants de la manifestació contra l'Europa Viva 24, que es reuniran aquest cap de setmana a Colom. Segons ha dit, només els queda "l'insult i atiar l'odi i l'enfrontament en una plaça que han criticat".

Aquest dissabte tenen lloc panells i taules de debat organitzades per la Fundació Disenso, el 'think tank' de Vox que s'encarrega de teixir i mantenir les relacions i aliances internacionals del partit de Santiago Abascal.

A la sessió de la tarda, a partir de les 16.30 hores, se celebraran una sèrie de taules rodones organitzades pel Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), al qual està adscrit Vox a l'Eurocambra. Per tancar el dia, ECR presentarà un manifest.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA PER A LES EUROPEES

El plat fort de l'Europa Viva 24 arribarà diumenge, amb els discursos d'Abascal i d'integrants de la candidatura al Parlament Europeu, que aprofitaran la jornada per presentar el seu programa per als comicis. Vox avança que estarà basat en la defensa de la sobirania de les nacions europees, els drets dels treballadors del sector primari i la protecció de les fronteres, entre d'altres aspectes.

Després, arribarà el torn dels convidats internacionals, amb Milei al capdavant. Amb ell i Le Pen, Morawiecki, Meloni i Orban participaran l'expresident de Xile José Antonio Kast, el ministre israelià de Lluita contra l'Antisemitisme, Amijail Chikli, i el líder del portuguès Chega, André Ventura. Abascal ja s'ha deixat veure per Vistalegre i ha visitat les casetes de l'Europa Viva 24.