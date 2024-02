Vox insisteix amb la seva llei per il·legalitzar partits independentistes i recuperar sedició

Vox defensa, aquest dimarts 20 de febrer, al Ple del Congrés la seva proposició de llei per il·legalitzar partits independentistes. La formació també vol castigar l'ús de símbols separatistes, prohibir els referèndums amb fins contraris a la unitat del país, recuperar el delicte de sedició i augmentar el càstig per contactes amb potències estrangeres per fer malbé Espanya.

Segons la formació de Santiago Abascal, partits com ERC, Junts o Bildu representen un problema "especialment greu", en ser minories parlamentàries capaces de "condicionar" polítiques d'Estat, les lleis pressupostàries i la mateixa formació de governs. Una influència, que consideren "absolutament desproporcionada" a la política espanyola.

Aquesta proposta, registrada el mes de novembre passat a la Cambra Baixa, té com a objectiu "garantir i protegir" la sobirania i la integritat d'Espanya davant els "atacs" del Govern i els partits separatistes, els quals "constitueixen una amenaça de primera magnitud" segons els de Santiago Abascal.

Amenaça la "unitat del país"

La iniciativa, recollida per Europa Press , comença per modificar la Llei de Partits Polítics per posar com a límit a l'activitat de les formacions polítiques el respecte a la unitat ia la sobirania d'Espanya i no atemptar contra la integritat territorial. I qui no compleixi, podrà ser considerat il·legal o en procés de dissolució.

A més, s'hi inclou una clàusula de garantia perquè les marques successores d'aquests partits no puguin presentar candidatures ni continuar l'activitat dels il·legalitzats. Igualment, modifica el Codi Penal per castigar les ofenses o ultratges als símbols d'Espanya i també l'exhibició pública d'emblemes que atemptin contra la integritat del territori nacional.

Els d'Abascal, reclamen també a la seva iniciativa una aplicació de la llei "equitativa" i "sense distincions". Ja que, segons remarquen, "no hi pot haver un element de distinció només en funció del seu lloc de residència".