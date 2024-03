Vox ratifica Ignacio Garriga com a candidat a les eleccions catalanes

El Comitè Executiu Nacional de Vox ha ratificat Ignacio Garriga com a candidat a les eleccions catalanes del 12 de maig i Jorge Buxadé, Hermann Tertsch i Juan Carlos Girauta com a números u, dos i tres, respectivament, als comicis europeus.

Així ho ha confirmat el líder del partit, Santiago Abascal, en declaracions a la premsa a Vitòria després de la celebració del Comitè Nacional, i ha avançat també la que serà la línia general de Vox a la cita electoral basca el proper 21 d'abril: " Dir la veritat a la gent, molesti qui molesti”. Abascal també ha anunciat la ratificació dels candidats al País Basc.

"Afrontem tres eleccions a la meitat d'un procés colpista, i Vox defensarà el mateix discurs a tot Espanya, veurem com altres van canviant en funció del territori", ha declarat Abascal, que preguntat per les prioritats del partit al País Basc, ha respost que és a dir la veritat.

"Dir la veritat del carrer; parlar dels problemes de la gent. En aquesta terra segueix havent-hi un problema de llibertat, però també hi ha problemes afegits que no s'enfronten: les conseqüències de l'aplicació de l'agenda 2030 i la veritat sobre el gravíssim problema d'inseguretat al carrer que té a veure amb les fronteres poroses i la crida a la immigració il·legal. I això només ho dirà Vox", ha assegurat el líder d'aquesta formació.

Les segones eleccions autonòmiques de Garriga

Ignacio Garriga va néixer el 18 de juliol del 1974 a Barcelona. És llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona i té un màster en Anàlisi Econòmica. El 2019, es va convertir en diputat per Barcelona al Congrés dels Diputats a les eleccions generals d'Espanya, de la mà de Vox.

Al llarg de la carrera política, Garriga ha advocat per polítiques conservadores i ha defensat postures crítiques cap al nacionalisme català i l'independentisme. Aquestes seran les segones eleccions parlamentàries consecutives de Garriga com a candidat. El 2021 va obtenir un magnífic resultat, portant Vox al Parlament per primera vegada en la història, com a quarta força política, sumant onze escons