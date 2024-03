El xantatge d'ERC: donar suport als comptes del Govern per aconseguir el seu 'sí' als PGE

La portaveu adjunta de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal, ha demanat a aliats parlamentaris com Junts i ERC, que després de l'acord de l'amnistia prioritzi l'aprovació dels nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). I en el cas concret dels republicans els ha advertit que no condicionin el seu vot a canvi del suport dels 'comuns' als comptes públics de Catalunya.

"És cridaner que una força que es diu independentista posi al capdavall la importància a Madrid. Jo crec que a Catalunya ens mereixem poder ser autònoms en la nostra presa de decisions", ha afirmat en declaracions a 'La Sexta'.

Recentment, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, no va donar per fet el suport del seu partit als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) ni encara aclarit el camí de l'amnistia. "Ja veurem", va apuntar. Mentrestant, els 'comuns' han presentat una esmena a la totalitat als preposats autonòmics del Govern presidit pels republicans i han demandat la retirada del projecte turístic Hard Rock Cafè a Tarragona.

Qüestionada per l'acord sobre l'amnistia i sobre la posició de Junts de no renunciar a la via unilateral per a la independència, Vidal ha manifestat que l'important és l'aprovació d'una llei que suposa "el perdó judicial, que no pas en el polític" després el conflicte del 'procés' i que portarà a una nova fase de relació institucional normalitzada entre Espanya i Catalunya.

Alhora, ha remarcat que ara hi ha una estapa de "tranquil·litat política" per continuar avançant a la legislatura i la "següent estació es diu Pressupostos Generals de l'Estat".

"Heu de ser ara (els pressupostos) la prioritat principal no només del nostre grup i d'aquest Govern, sinó també de la resta de forces polítiques i així ho esperem", ha desgranat.

Això sí, en el cas d'ERC ha rebutjat que el seu suport als Pressupostos sigui una contrapartida per aprovar els comptes autonòmics a Catalunya, ja que la Generalitat s'està deixant “arrossegar” pel PSC, que té polítiques fixades en el passat en comptes de futur.

"Seria bo, sigui ERC, Junts o sigui qui sigui que no tinguin la temptativa de traspassar, en aquest cas, la responsabilitat a Madrid", ha emfatitzat.

Després, ha retret la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les seves crítiques al 8M a la "revolució feminista" i ha titllat la mandatària regional d'emular Donald Trump a Espanya.