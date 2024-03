Les xarxes es riuen del fitxatge de Girauta per Vox: 'És el Toni Cantó d'AliExpress'

Ah, els polítics camaleònics, aquests artistes del canvi sense fi que fan de l'oportunisme el seu modus operandi. Són com el vent, sempre bufant en la direcció més convenient per mantenir-se al joc polític. Canvien de partit com qui canvia de camisa, sense tenir una ideologia clara més enllà de la set insaciable de poder i protagonisme. Són els mags de la inconsistència, capaços d'abraçar qualsevol bandera política sempre que els asseguri un seient al parlament. Principis? Bah! Això és només una paraula al diccionari per a aquests malabaristes del discurs buit.

Vox ha fitxat l'exdirigent de Ciutadans Juan Carlos Girauta per a la llista a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny, segons ha confirmat el mateix polític, que es declara "encantat" amb la proposta.

La integració de Girauta és, de moment, una proposta que el líder de Vox, Santiago Abascal, haurà de traslladar al Comitè Executiu Nacional (CEN) en una reunió prevista per a aquest diumenge a Vitòria. Un cop rebuda, l'Executiva de Vox l'haurà d'aprovar.

Es tracta del quart partit que acull Girauta. Després de militar al PSC fins al 1986 i després ser candidat del PP en diferents eleccions del 2003 i el 2004 sense aconseguir escó, Girauta es va involucrar en Ciutadans i va ser una de les cares més visibles del partit taronja.

El fitxatge de Girauta ha cridat l'atenció a les xarxes socials, amb molts usuaris comentant amb humor la lleugeresa que té el periodista per canviar de partit i, de passada, d'ideologia.

Però hi ha una persona que sempre ve a la ment de l'opinió pública quan es parla de polítics penells. Es tracta del prolífic actor Toni Cantó, que va tenir temps de passar per UPyD, Ciutadans i acabar ocupant una guingueta al PP d'Ayuso abans d'abandonar la política. El terme 'Toni Cantó' s'ha situat entre els trending topics de la xarxa social X aquest dijous i molts es pregunten: Quan arribarà el seu moment i us faran un lloc a Vox? "Fitxa Girauta!! Toni Cantó ha d'estar recargolant-se a la seva ratera!", ha dit una usuària a X -abans conegut com a Twitter-.

"Això de Girauta està dit que és el mateix que Toni Cantó però amb Lag", ha afegit un tuiter, mentre que un altre ha sentenciat que Girauta "És el Toni Cantó d'AliExpress".

Estarà pensant Santiago Abascal a fitxar Toni Cantó? Tant de bo...