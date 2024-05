La xifra d'ajuts públics que van rebre els partits polítics el 2023

Durant l'any 2023, els partits polítics a Espanya van rebre més de 109,4 milions d'euros en ajuts públics segons dades del Portal de Subvencions. En total, es van atorgar 1.616 ajuts directes a partits de diverses mides, posicionant les formacions polítiques al lloc 23 del rànquing de principals beneficiaris de fons públics. De la suma total, 98 milions van correspondre a subvencions que van excedir els 100.000 euros cadascuna.

En un context polític marcat per la manca de pressupostos aprovats, una activitat governamental reduïda i disputes contínues entre els principals partits sobre corrupció i propostes del govern de Pedro Sánchez per limitar els mitjans crítics i augmentar el control sobre el poder judicial, les subvencions a partits polítics van continuar fluint. Aquests ajuts públics representen la principal font de finançament per a les formacions polítiques, amb les quotes d'afiliats representant només entre el 10% i el 13% dels ingressos per als grans partits. En el cas de Vox, les contribucions dels seus membres constitueixen gairebé un terç del finançament.

El Ministeri de l'Interior, sota la direcció de Fernando Grande-Marlaska, va ser el proveïdor de fons més gran, distribuint 77,6 milions d'euros, cosa que representa el 71% del total de les ajudes als partits durant l'any. Els partits amb millors resultats electorals, el PSOE-PSC i el Partit Popular, en van ser els més beneficiats. Aquests partits van obtenir, respectivament, 36 milions i 30 milions d'euros de fons públics, i van capturar junts prop del 60% de les subvencions atorgades.

El 2023, la Universitat de València va emergir com la principal receptora de fons, i va destacar amb un total d'1,406 subvencions que van sumar més de 437.3 milions d'euros. Aquest èxit va consolidar la seva posició com una de les institucions acadèmiques més recolzades financerament.

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya es va distingir com l'administració autonòmica que va captar més fons a través d'ajudes públiques durant aquest període. A més de la Universitat de València, dues institucions més valencianes van figurar en el top 10 dels principals beneficiaris: la Universitat Politècnica i la Universitat d'Alacant, juntament amb la Universitat de Múrcia. Juntes, aquestes quatre institucions acadèmiques van absorbir més d'1,150 milions d'euros només durant l'any passat.

És important assenyalar que la majoria d'aquestes subvencions van ser proporcionades per l'Estat, cosa que reflecteix un suport significatiu a l'educació superior i la investigació en aquestes regions.