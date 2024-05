Yolanda Díaz es compromet a aprovar una prestació universal per criança

per Redacció CatalunyaPress

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha compromès a la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés a revaloritzar l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), que serveix de referència per a l'assignació d'ajuts i subsidis , ja que "més tard o més aviat" hi hagi una prestació universal per fill a càrrec de 200 euros.

Aquests compromisos els ha verbalitzat davant d'una pregunta del vicesecretari general i diputat del PP, Jaime de Olano, sobre l'increment de la pobresa a Espanya com a conseqüència de les polítiques del Govern.

En el torn de pregunta, el diputat ha assegurat que la pobresa extrema ja arriba als quatre milions de persones i, segons un informe d'Unicef que ha citat, el país té la taxa de pobresa infantil "més alta de la Unió Europea".

"El seu fort és socialisme, pobresa i misèria. Res més que això", ha asseverat el representant del PP a la Cambra Baixa.

Díaz reconeix que la desigualtat és "inacceptable"

En el torn de rèplica, Yolanda Díaz ha subratllat que la desigualtat a Espanya "és absolutament inacceptable", amb un nivell del 20,2%, però ha recordat que el registre més alt de la sèrie va ser amb un Govern del PP, quan va situar en un 22,3%.

Aquesta rebaixa, ha argumentat la ministra de Treball, s'ha produït per mesures com els Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTE), la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), la revaloració de l'IPREM i les pensions amb l'IPC, entre d'altres i s'ha creat l'Ingrés Mínim Vital.

Mesures totes elles, ha asseverat Díaz, a qui el PP s'ha oposat i que si no s'haguessin portat a terme haurien deixat Espanya amb un nivell de pobresa del 48%. Però la líder de Sumar ha incidit que el factor de desigualtat més gran a Espanya passa per l'habitatge, i justament les comunitats autònomes 'populars' rebutgen aplicar la Llei d'Habitatge, que permet desplegar polítiques de control de preus.

"Malgrat vostès, continuarem reduint la desigualtat. Pujarem l'IPREM i tindrem més tard o més aviat una prestació per fill a càrrec universal de 200 euros", ha conclòs Yolanda Díaz.