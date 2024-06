Yolanda Díaz dimiteix com a líder de Sumar però seguirà de vicepresidenta

per J.C. Meneses Montserrat

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dilluns la seva renúncia com a líder de Sumar després de la garrotada electoral que ha patit la formació després de les eleccions europees d'aquest diumenge.

Així ho ha manifestat durant una declaració pública en streaming després de la reunió de l'Executiva de Sumar que s'ha prolongat durant més de tres hores. D'aquesta manera, formalitza la seva dimissió com a coordinadora general de la formació després de ser elegida el març d'aquest any per al càrrec a la primera assemblea estatal de la formació i assumeix en primera persona la patacada de les europees.

El nefast balanç en els comicis del 9J ha obert una forta crisi a la coalició d'esquerres, amb veus crítiques a Más Madrid com el dirigent Eduardo Fernández Rubiño que demanava assumir responsabilitats a la cúpula de Sumar.

Avui, el líder d'IU ha manifestat que després del decebedor resultat de Sumar, que els deixa fora del Parlament Europeu per primera vegada a la seva història, ha proclamat que "tot projecte sense organització és efímer".

El resultat és 'la meva responsabilitat i em faig càrrec'

Durant la seva intervenció, Díaz ha manifestat que aquestes eleccions han servit de "mirall" i que la ciutadania no s'"equivoca" quan vota o quan decideix no acudir a votar.

"És sempre la nostra responsabilitat. I en aquest cas, i sens dubte cap, és la meva responsabilitat. La ciutadania ha parlat i jo em faré càrrec", ha desgranat per exposar que decideix deixar el càrrec de coordinadora federal.

Alhora, ha assenyalat que cal que l'espai obri un debat col·lectiu al si de Sumar, així com a les seves organitzacions aliats, i amb la seva renúncia "obre aquest camí".

"En aquests mesos sento que no he fet les coses que havia de fer i les coses que sé fer millor. La ciutadania, sens dubte, ho ha percebut", ha emfatitzat la vicepresidenta segona.

El grup coordinador de Sumar proposarà el relleu

Per suplir la vacant de Díaz, segons han explicat fonts de la formació, aviat es convocarà el Grup Promotor de Sumar, el màxim òrgan de la formació conformat per 80 membres, que segons els estatuts haurà de proposar un nou coordinador general i ha de ser aprovat per majoria simple.

La idea és que aquest procés es pugui convocar en una o dues setmanes per evitar perllongar que la formació estigui escapçada més temps.