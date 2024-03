Yolanda Díaz enfada els empresaris amb la seva nova proposta sobre els restaurants

per J.C. Meneses Montserrat

La patronal de l'oci i els espectacles Espanya de Nit ha mostrat el seu rebuig a la proposta presentada per la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, d'avançar els horaris de l'hostaleria perquè considera que és "una bogeria" que estiguin oberts fins a la una de la matinada.

"Tenint en compte que la vida nocturna és un dels nostres principals atractius turístics, la proposta seria un tret al peu que només beneficiaria els nostres competidors al mercat turístic qüestionant un dels nostres valors més singulars i particulars de l'estil de vida espanyol", ha assegurat la patronal en un comunicat.

En concret, Espanya de Nit ha reiterat que “Espanya té la millor hoteleria, lleure i vida nocturna del món”. "L'oferta i l'activitat és un dels pilars que Espanya sigui el primer país del món en turisme de vacances, de manera que qualsevol experiment que posi en perill el nostre model de vida, el nostre atractiu turístic i l'activitat de les empreses del sector, només pot provocar el rebuig social i empresarial”, ha recalcat.

Respecte a les declaracions de la titular de Treball, que ha assenyalat que ja ha abordat aquest tema amb el sector, la patronal assegura que ells "no han format part dels contactes anunciats per la ministra".

D'aquesta manera, la patronal creu que el "debat dels horaris espanyols només es pot plantejar a partir de la reflexió transversal sobre els horaris laborals, el 'prime time' nocturn de la televisió i els horaris dels telenotícies i pel·lícules, o els horaris dels centres comercials".

Espanya de Nit assegura que "l'activitat i els horaris de l'oci se situen i es desplacen a partir de la finalització dels horaris laborals", per la qual cosa plantejar els horaris de l'activitat de l'hostaleria i l'oci "sense fer un plantejament sociològic i en profunditat dels horaris a la societat espanyola no té cap sentit i, encara menys, posar el focus en l'activitat de l'hostaleria i l'oci per ser els que ocupen el final de la cadena horària”.

Díaz qualifica de "bogeria" que els restaurants estiguin oberts a la 1 del matí

Díaz ha indicat aquest dilluns que no li sembla raonable que a Espanya els restaurants estiguin oberts a la una de la matinada, ja que a la resta d'Europa tanquen més aviat.

"És una bogeria", ha denunciat la titular de Treball durant una reunió del grup parlamentari de Sumar al Congrés, on entre altres assumptes ha parlat de la reducció de la jornada laboral que el Govern vol impulsar a la legislatura.

Una reducció de jornada que, al seu parer, pot "vertebrar" la societat espanyola, però per això ha d'anar compassada amb la racionalització dels temps a la societat, ja que considera que no són raonables els horaris d'alguns establiments hostalers ni tampoc que es convoquin reunions a les vuit del vespre. "No és raonable", ha asseverat Díaz.

La ministra ha assenyalat que el seu departament està treballant amb un grup de 60 persones a l'assumpte de la racionalització del temps. De fet, la titular de Treball va tractar aquest tema fa deu dies en una reunió amb les patronals del sector turístic i va remarcar les diferències horàries que hi ha amb la resta d'Europa.