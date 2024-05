Yolanda Díaz promet ''democratitzar l'economia''

per Redacció CatalunyaPress

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha identificat aquest 1 de maig la democràcia amb la "classe treballadora" i ha promès treballar per "democratitzar l'economia", impulsar la reducció de la jornada laboral sense minva de salaris i reformar de l'acomiadament.

Així ho ha dit abans de participar a la marxa que, com a motiu del Dia del Treball, han organitzat a Madrid UGT i CC.OO. ia la qual també hi han assistit la vicepresidenta primera, ministra d'Hisenda i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero; i la vicepresidenta tercera i cap de llista del PSOE a les Europees, Teresa Rivera.

Díaz ha recordat que fa 134 anys, a la primera manifestació de l'1 de maig que es va convocar a la capital es va reivindicar la jornada laboral de vuit hores i ha subratllat que ara l'objectiu és reduir-la.

"Treballarem menys i mantindrem el salari perquè tenim treballar menys per viure millor", ha garantit, incidint que la clau és "repartir la productivitat, els beneficis i el temps de treball".

La també líder de Sumar ha remarcat que això beneficiarà especialment les dones treballadores a qui no els "dóna la vida" i que redundarà en la salut mental tots els treballadors que necessiten "temps de vida" per "no emmalaltir" i "viure amb dignitat".

Díaz ha admès que si aquestes mesures es prenen "de la mà dels agents socials" serà "molt millor" i ha afegit també a la llista d'objectius la reforma de l'acomiadament que, ha recordat, reclamen les autoritats comunitàries a Espanya. "Protegirem la gent treballadora i farem alguna cosa clau, que és seguir pujant els salaris al nostre país", ha postil·lat.

A més, ha subratllat que el Govern de coalició està "defensant la democràcia". "El primer actor de democràcia a Espanya són els sindicats de classe, les vagues, la gent treballadora", ha proclamat, comprometent-se a "eixamplar la democràcia", cosa que implica "que la democràcia arribi a l'economia i als centres de treball".