Yolanda Díaz utilitza un ''lema de Hamàs'' i l'ambaixadora d'Israel carrega contra ella

L'ambaixadora d'Israel a Espanya, Rodica Radian-Gordon, ha carregat contra la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, per haver emprat en un vídeo en suport al reconeixement de l'Estat palestí l'expressió "des del riu fins al mar", un " lema de Hamàs" que incita a eliminar Israel, al seu parer.

"La nostra total repulsa les declaracions de Yolanda Díaz (...) en utilitzar el lema de Hamàs "des del riu fins al mar"", ha manifestat l'ambaixadora, a qui ahir el Govern israelià va trucar a consultes després de conèixer-se que el Govern reconeixerà dimarts Palestina, en un missatge a X, antic Twitter.

"Aquesta expressió és una crida clara a l'eliminació d'Israel, fomentant l'odi i la violència", ha denunciat l'ambaixadora, per qui "les proclames antisemites no poden tenir cabuda en una societat democràtica".

La diplomàtica ha incidit que "és absolutament intolerable que hagin estat pronunciades per una vicepresidenta del Govern" i ha confiat que "Espanya compleixi el compromís de lluitar contra l'antisemitisme que va adquirir a través del Pla Nacional per a la implementació de l'estratègia europea de lluita contra l'antisemitisme i el foment de la vida jueva”.

Díaz va publicar dimecres un vídeo a X en què defensava la decisió del Govern de reconèixer Palestina com a Estat i titllava de "genocidi" l'operació militar israeliana a Gaza. "Palestina serà lliure des del riu fins al mar", concloïa el missatge, repetint l'eslògan que defensa un Estat palestí que vagi des del riu Jordà, que marca la frontera amb Jordània, fins a la Mediterrània, cosa que inclou tant Gaza i Cisjordània com el territori actual dIsrael.

Exigeixen rectificació

Per part seva, la Federació de Comunitats Jueves a Espanya (FCJE) ha demanat aquest dijous a Yolanda Díaz una "immediata rectificació" per usar "un lema utilitzat per l'organització terrorista Hamàs i que suposa l'extermini de l'estat jueu".

"La ministra ha dit 'Palestina serà lliure des del riu fins al mar', lema utilitzat per l'organització terrorista Hamàs i que suposa l'extermini de l'estat jueu", ha denunciat la institució per afegir que les paraules de la líder de Sumar han estat " inacceptables".

Igualment, ha criticat que aquest eslògan també ho ha utilitzat la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, i ha destacat que "no només demostra el seu antisemitisme sinó que promou l'aversió cap als jueus espanyols"

Per la seva banda, Rego ha assenyalat a la mateixa xarxa social que el reconeixement de Palestina com a Estat és una mesura que "no aturarà els crims de guerra de Nethanyau, però que és necessària per empènyer la comunitat internacional a posicionar-se i actuar".

Finalment, l'organització ha assenyalat que "les ministres (Díaz i Rego), en lloc de treballar per la defensa i la seguretat dels espanyols de religió jueva, encoratgen el rebuig i l'odi cap als jueus".