El zasca d'Ayuso al PSOE: ''Estan asseguts a la corrupció política i econòmica''

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostingut aquest dijous 14 de març que el president del Govern i el PSOE "estan asseguts a la corrupció política i econòmica i això no ho taparan per moltes dimissions que demanin".

Ayuso ha insistit en aquestes paraules, que ja llisqués dimecres 13 passat durant la seva intervenció, a la roda de premsa posterior al Consell de Govern per defensar-se al Ple de l'Assemblea del portaveu del PSOE, Juan Lobato.

El socialista ha exigit, igual que Sánchez, la seva dimissió per les informacions publicades sobre un presumpte frau fiscal comès per la seva parella i ha sostingut que "la mentida i el frau" envolten la seva figura. Considera que la presidenta separa en dos grups: "els seus íntims que tenen dret a tot" i la resta, que sembla que només tenen dret "a prendre canyes".

Així, en el torn, Ayuso ha rebutjat que el PSOE i ella tinguin els mateixos nivells d'ètica i ha recordat les paraules de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, indicant que cal deixar fora de la picabaralla política els familiars de quan van sortir informacions sobre la dona del president del Govern, Begoña Gómez.

"No li fa cas. No m'estranya que el vulguin canviar. Tampoc sé si vostè va tenir l'oportunitat de visitar els pisos de Koldo a Benidorm. Serà dels pocs. Els va comprar amb diners bruts, en rul·los, i jo crec que els ha posat el servei de tot el PSOE. Per tant, ja ens informarà si aquest estiu es passa per algun. I si no, potser és perquè com li canviaran", ha postil·lat a continuació.

També li ha preguntat si va tenir l'oportunitat de viatjar a la "República Dominicana al Falcó del president" a què "tant va". "Si no ho ha fet, jo li recomano que li ho demani. És un país molt bonic ia més darrerament té una flor favorita: la begonya", ha assenyalat, alhora que ha preguntat si hi havia Lobato a l'aeroport "per rebre Delcy i un munt de maletes".

"¿No estava convidat el PSOE de Madrid? Doncs mira serà que és veritat que estan buscant substituir-lo", ha indicat. Ayuso ha criticat que el president del Govern, Pedro Sánchez, demani la seva dimissió per intentar tapar el seu "escàndol" i ha qüestionat que no demani el mateix per a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, o el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres .

"Pedro Sánchez, vostè i tota la bancada socialista estan asseguts en la corrupció política i econòmica i això no ho taparan per moltes dimissions que demanin. Pedro Sánchez és el que està destruït. I de vostè no dic res perquè amb vostè ja no compten" , ha conclòs