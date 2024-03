10 desapareguts diaris a Catalunya durant el 2023

Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement d'una mitjana de 10 desaparicions al dia l'any passat, amb un total de 3.748, fet que suposa un 3,5% més que el 2022.

Ho ha explicat en roda de premsa amb motiu del Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, amb el cap de la unitat de recerca de Tarragona, Marc Bayon; la cap de l'Oficina d'Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes, Laura Villanueva, i pare de la desapareguda Cristina Bergua i fundador d'Inter-SOS, Juan Bergua.

Les desaparicions són el 0,611% de les denúncies que reben els Mossos i l'any passat l'índex de resolució dels casos investigats va ser del 98%, amb 75 casos que van quedar oberts en acabar l'any, és a dir, en què no s'hi havia trobat la persona desapareguda.

Escudé ha assenyalat que hi va haver un "augment força significatiu" (un 58% més) de denúncies per desaparicions reincidents, és a dir, de persones que han desaparegut més d'una vegada, i Villanueva ha concretat que el 80% de desaparicions sol resoldre's durant els tres primers dies i un altre 10% a la primera setmana.

Villanueva ha afegit que el 40% de desapareguts són persones que no tornen després de permisos en institucions com un centre de salut mental, casos en què la denúncia és obligada per tractar-se de persones vulnerables, però que sovint acaben tornant pel seu propi peu, i ha aclarit que aquesta xifra explica en part que la majoria de desaparicions es resolguin els primers dies.

També ha destacat un 4,9% menys de desaparicions de menors entre 13 i 17 anys i un 6% menys entre els més grans de 65; també per edats, la majoria de desaparicions (66%) van ser d'adults entre 18 i 65 anys, seguit dels adolescents de 13 a 17 (25%), els més grans de 65 (7%) i els menors fins a 12 anys (2 %).

Escudé ha remarcat que les desaparicions impliquen per als familiars "una victimització que en alguns casos pot superar la mort d'una persona estimada", i ha posat en valor la importància de l'acompanyament a les famílies i de garantir una millora constant en els processos policials i de la resta dàmbits implicats.

INVESTIGACIONS OBERTES

Les desaparicions relacionades amb l'àmbit criminal són un 0,01% del total (34 des del 2010, 15 dels quals van ser feminicidis amb ocultació de cadàver) i l'any passat els Mossos van investigar a través de la seva unitat especialitzada quatre desaparicions en aquest tipus: a l'octubre, van detenir un home de 76 anys a Torrelles de Foix (Barcelona) per presumptament matar i amagar el cadàver de la seva parella, i arran de la investigació es va constatar que presumptament havia agredit sexualment menors de 14 anys.

Al març, van detenir un home de 39 anys a Tarragona per presumptament matar-ne un altre, el cadàver del qual va ser trobat en un pou on suposadament el va llançar amb l'ajuda de diversos encobridors.

Continuen obertes dues investigacions que estan sota secret, una per la desaparició d'un home al maig a l'àmbit del narcotràfic, i una altra relacionada amb la violència de gènere, amb una dona desapareguda al juliol a Morera del Montsant (Tarragona).

Bergua

Bergua ha recordat que la seva filla va desaparèixer el 9 de març del 1997 a Cornellà de Llobregat (Barcelona) i ha recalcat que tot i que era menor la policia no va acceptar la denúncia en un primer moment i els van dir que tornessin l'endemà, una cosa contrari al protocol actual, en què es consideren essencials les primeres hores.

"Quan la nostra filla va desaparèixer, a Espanya el que esteu veient aquí no existia, no hi havia absolutament res. Tu poses una denúncia a la Policia Nacional i la Policia de Cornellà, Esplugues o Sant Just no tenia constància", ha lamentat sobre les dificultats amb les que va topar davant la desaparició de la seva filla.