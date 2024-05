100 persones protesten a l'estació de Sants per exigir millores a Rodalies

Un centenar de persones han protestat aquest dissabte a les portes de l'estació de Sants de Barcelona per exigir millores a la xarxa de Rodalies de Catalunya i reivindicar un "servei ferroviari digne", segons xifres de l'Ajuntament de Barcelona.

Les persones congregades han portat cartells amb consignes com "Dignitat a les vies", "Ministre Pont, agafa la Renfe" o "No som guanyat, trens dignes ja", i alguns han arribat al lloc amb tren, protestant també dins de els combois.

La protesta, convocada per l'entitat 'Dignitat a les vies', arriba després que un robatori de cable de coure a la línia Barcelona-Montcada i Reixac (Barcelona) paralitzés els serveis de Rodalies coincidint amb les eleccions catalanes del 12 de maig.

Dos detinguts pel cas del 12M

El Jutjat d'Instrucció 5 de Mollet del Vallès (Barcelona), en funcions de guàrdia, ha pres declaració aquest divendres quatre detinguts presumptament relacionats amb el robatori de coure que va paralitzar Rodalies el 12 de maig, dia de les eleccions catalanes, i la jutge ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos.

Per als altres dos ha acordat llibertat provisional amb compareixences al jutjat, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest divendres. La causa està oberta per presumptes delictes de furt agreujat i desordres públics per als dos detinguts a la presó provisional i per a un dels que ha quedat en llibertat.

A l'altre investigat, també en llibertat provisional se li imputa un suposat delicte de receptació. El jutjat d'instrucció 5 de Mollet (Barcelona) s'inhibirà al jutjat número 3 del mateix municipi, que seguirà amb la instrucció de la causa.

El succés

El robatori de coure va provocar el 12 de maig una sobretensió a les instal·lacions ferroviàries de Montcada Bifurcació, afectant de forma generalitzada les línies del servei de Rodalies de Catalunya. Mentre es treballava per reprendre el servei, Rodalies va recomanar a través de les seves xarxes socials fer servir altres mitjans de transport.

A més, el robatori d'un cable del sistema d'electrificació a Montcada Bifurcació va provocar des de les 4 del matí de la jornada diversos incendis al cablejat del sistema de senyalització i d'enclavaments a l'entorn de Barcelona, "afectant totes les línies de la xarxa de Rodalies", segons va informar Adif

Aquest cas a Rodalies va afectar el dret a vot, segons Vilagrà

La vicepresidenta en funcions de la Generalitat, Laura Vilagrà, va lamentar que "el caos" des del matí a Rodalies va afectar el dret a vot de la jornada de les eleccions catalanes. En roda de premsa al Parlament, ha assegurat que les incidències globals de Rodalies per robatori de coure "faran sens dubte afectar el dret a vot". Tot i que ERC i Junts van demanar que s'allargués l'horari de votació en alguns col·legis electorals, la JEC no ho va dur a terme.