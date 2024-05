Uns 5.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat aquest dimecres al migdia a la manifestació conjunta de CCOO. i UGT de Catalunya per l'1 de maig, una xifra que puja a 10.000 participants segons els dos sindicats.

La marxa ha començat a les 11.45 a la plaça Urquinaona i ha recorregut la Via Laietana fins a arribar a la seu de Foment del Treball cap a les 12.30. Els secretaris generals dels dos sindicats, Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO), han encapçalat la manifestació amb la pancarta 'Per la plena ocupació. Menys jornada, més salaris”.

Aquest Primer de Maig va estar marcat per la campanya electoral catalana, amb la participació de diversos líders polítics. Pere Aragonès, president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, juntament amb Oriol Junqueras i altres membres del partit, es van unir a la manifestació. D'altra banda, Salvador Illa, candidat del PSC, va liderar la delegació socialista juntament amb altres representants.

Jéssica Albiach, candidata dels Comuns, també va estar present juntament amb membres destacats de la seva candidatura, igual que representants de Junts+, destacant la diversitat de posicions polítiques presents a l'esdeveniment.

La manifestació es va convertir en un espai on no només es van expressar demandes laborals, com l'exigència d'"una aposta decidida" per la plena ocupació i la millora de salaris, sinó també altres reivindicacions, com la defensa de la causa palestina, que es va manifestar en banderes i cartells entre els participants.