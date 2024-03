Els 12 municipis on Catalunya declara la fase 2 d'emergència per sequera

per Helena Celma

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha informat que 12 municipis de la comarca de l´Alt Empordà que depenen de l´embassament Darnius Boadella passaran a fase 2 de l´estat d´emergència per sequera, i tindran una limitació de consum d´aigua de 180 litres per persona i dia.

Aquests municipis són Figueres, Roses, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Cabanes, Far d'Empordà, Fortià, Llers, Riumors, Santa Llogaia d'Àlguema, Vila-sacra i Villamala.

Ho ha dit en roda de premsa a la Generalitat després de la reunió aquest dijous de la comissió interdepartamental de la sequera, juntament amb el secretari general d'Acció Climàtica de la Generalitat, Josep Vidal, i el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, a la Generalitat que ha destacat que la situació de sequera a Catalunya "lluny de millorar empitjora".

Plaja ha informat que l'emergència II per sequera es declara en aquests 12 municipis després que l'embassament Darnius Boadella hagi arribat a l'11% de la seva capacitat, cosa que "suposa un canvi d'escenari respecte a la situació actual que hi havia", passant dels 200 litres daigua per persona i dia a 180 en aquestes localitats.