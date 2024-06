El 13% dels conductors morts en accidents el 2023 havia consumit cocaïna

El 13% dels conductors morts en accident de trànsit als quals se'ls va fer el test toxicològic el 2023 van donar positiu en cocaïna, una proporció que s'ha incrementat un 54% en l'última dècada, segons l'estudi 'Stop cocaïna: una addicció mortal. Presència i influència de la cocaïna en els accidents de trànsit (2013-2022)', de la Fundació Línia Directa, en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària (Fesvial).

La Fundació Línia Directa i Fesvial han analitzat les dades de l'Institut Nacional de Toxicologia, els controls de la Guàrdia Civil a la carretera i les respostes obtingudes d'una enquesta a 1.700 automobilistes.

L'informe revela que el 52% dels conductors que van perdre la vida a la carretera l'any passat van donar positiu en drogues, alcohol o psicofàrmacs en aquestes anàlisis forenses. Pel que fa al perfil del conductor mort en accident de trànsit després d'haver consumit cocaïna, són majoritàriament homes entre 35 i 54 anys que circulaven principalment amb turismes o motos.

Segons aquest informe, els accidents solen ocórrer en època de lleure (a la nit, a l'estiu i en cap de setmana) i són principalment bolcades, xocs frontals o cops contra obstacles.

Pel que fa a les xifres obtingudes a partir dels controls realitzats per l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil a tot Espanya excepte el País Basc i Catalunya, dos territoris que gestionen directament aquesta competència, el 52% de les més de 100.000 proves realitzades per la Guàrdia Civil el 2023 van donar positiu en drogues, un percentatge que, en el cas de la cocaïna, arriba al 19%.

En el cas dels accidents, els positius en droga arriben al 26%, mentre que en el cas d'infracció se situen al 50% i al dels controls preventius, al 56%. Per tipus de substància, la més habitual en aquestes proves és el cànnabis (39%), seguida de la cocaïna (19%) i les amfetamines (8%).

Galícia, Balears i Andalusia, al capdavant

Per comunitats autònomes (tret de Catalunya i País Basc), els territoris amb més proporció de conductors que consumeixen cocaïna són Galícia (25%), Balears (22%) i Andalusia (21%), totes tres sensiblement per sobre del 19% de mitjana del conjunt del país. Al costat contrari hi ha les comunitats de la Rioja (10%), Navarra (10%) i Aragó (14%), totes per sota de la mitjana nacional.

Pel que fa a l'enquesta realitzada per a aquest estudi, 2,24 milions de conductors espanyols (8%) admeten haver-ho fet alguna vegada i, gairebé un 21% la consumeix cada setmana.

A més, el 38% dels conductors afirmen que han barrejat cocaïna amb altres substàncies, principalment alcohol, i 4,3 milions (gairebé el 16%) reconeixen que, alguna vegada, han pujat a un cotxe el conductor del qual havia consumit aquesta substància .