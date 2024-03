150 tones d'ajuda es dirigeixen a Gaza a l''Open Arms'

per Redacció CatalunyaPress

El vaixell espanyol 'Open Arms' sortirà aquest diumenge a la tarda des del port xipriota de Larnaca rumb a la Franja de Gaza amb unes 150 tones d'ajuda humanitària, segons han informat les autoritats xipriotes.

El president xipriota, Nikos Christodoulides, ha explicat que l'hora depèn del vistiplau definitiu de les autoritats israelianes, que verifiquen el carregament del vaixell, així com de qüestions relacionades amb la seguretat.

Christodoulides ha destacat que ja han rebut diverses trucades de caps d'Estat i de Govern d'altres països per manifestar el seu desig de participar en la iniciativa del corredor humanitari. El mandatari ha destacat que Xipre, com a membre de la UE, té "excel·lents relacions" amb tots els països veïns que li permeten contribuir en aquesta situació.

"Crec que (el corredor humanitari marítim) demostra que el nostre país pot ser un pilar de la seguretat i l'estabilitat a la regió del Mediterrani oriental, una regió d'importància geoestratègica particular, sempre amb modèstia i humilitat", ha indicat en declaracions recollides per l'agència de notícies xipriota CNA.

El viatge de l''Open Arms' és el primer de l'anomenada Operació Amaltea, que pretén establir un corredor humanitari marítim entre Xipre i l'enclavament palestí. Amaltea, que significa Tendresa, és el nom de la nodrissa del déu Zeus de la mitologia grega.

La ruta de Xipre a Gaza és de 210 milles marítimes (uns 388 quilòmetres), distància que es triga unes 25 hores a recórrer en condicions normals. L''Open Arms' té previst trigar unes 50 hores al trajecte.

L'embarcació humanitària remolcarà a més la plataforma de càrrega MMS Aris i comptarà amb el suport del vaixell militar nord-americà 'USS Gen. Gaza.

El vaixell està especialitzat en el suport logístic per operar lluny de bases terrestres i transporta material per construir un moll provisional per facilitar el desembarcament d'ajuda humanitària a Gaza.

Divendres el secretari general de l'ONU, António Guterres, confirmava a través del seu portaveu, Stefan Dujarric, que la coordinadora per a ajuda humanitària i reconstrucció de Gaza, Sigrid Kaag, ja està treballant amb Xipre per posar en marxa el corredor humanitari.