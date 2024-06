1.700 manifestants a Barcelona contra el model turístic i econòmic

1.700 persones, segons xifres municipals, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda al centre de Barcelona contra el model turístic i econòmic.

La manifestació ha començat passades les 19.30 a Arc de Triomf amb la pancarta de capçalera 'Salut. Terra. Futur. Defensem el territori', i després ha passat per la Ronda Sant Pere, la plaça Catalunya i la Rambla fins a l'estàtua de Colom, on ha arribat passades les 21.

Els convocants són Arran, End Fossil Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Futur Vegetal i Joventut x Clima–Fridays For Future Mallorca, informen els organitzadors a la seva web.

Bcomú ha donat suport a la manifestació en un missatge de X: "Contra un model que ens porta a l'abisme: ampliacions d'aeroports, macroprojectes especulatius, asfalt i ciment".

Càntics i pancartes

Durant el recorregut s'han entonat càntics com 'El turisme mata els barris', 'Miris on miris només hi ha guiris', 'Prou macroprojectes', 'Ni un pam de terra, ni una gota d'aigua' i 'El turisme mata els barris'. Una de les grans pancartes de la marxa deia 'No hi ha solució més verda que el decreixement'.

Els organitzadors

La marxa ha comptat amb la participació i organització de diferents associacions: les esmentades Arran, End Fossil Barcelona, Fridays For Future, Futur Vegetal i Joventut x Clima

Arran és una organització juvenil independentista i socialista de Catalunya. Sorgida el 2012, promou la lluita per la independència de Catalunya, el socialisme i el feminisme, així com la defensa de la llengua i la cultura catalanes. Es destaca pel seu activisme contra l'opressió i per la mobilització a favor dels drets socials i nacionals dels joves catalans.

End Fossil Barcelona és una part del moviment global End Fossil: Occupy!, que cerca posar fi a l'ús de combustibles fòssils a través de l'acció directa i la desobediència civil. Se centren en la crisi climàtica i treballen per pressionar les institucions i governs a prendre mesures urgents i radicals per reduir les emissions de carboni i promoure la justícia climàtica.

Fridays For Future és un moviment global iniciat per l'activista sueca Greta Thunberg. Consisteix principalment en estudiants que, inspirats per Thunberg, s'absenten de l'escola els divendres per protestar contra la inacció davant del canvi climàtic. El seu objectiu és generar consciència sobre la crisi climàtica i exigir polítiques efectives per mitigar-ne els efectes.

Futur Vegetal és un moviment que promou l'alimentació basada en plantes com a solució al canvi climàtic i altres problemes ambientals. Advoquen per la reducció del consum de productes d'origen animal i el foment de dietes veganes o vegetarianes, subratllant els beneficis ecològics, ètics i de salut que comporta aquest canvi.

Finalment Joventut x Clima és una organització juvenil centrada en l'acció climàtica a Catalunya. Forma part del moviment internacional Fridays For Future i s'enfoca a mobilitzar la joventut catalana per exigir accions concretes contra el canvi climàtic. Les seves activitats inclouen manifestacions, xerrades, tallers i campanyes per augmentar la consciència pública i pressionar per polítiques ambientals sostenibles.