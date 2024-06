2.000 manifestants a Barcelona en defensa del col·lectiu LGTBIQ+ i de Palestina

per Gabriel Izcovich

Unes 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 10.000 segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona en una mobilització unitària a favor del Dia de l'Orgull ia favor de Palestina.

Els manifestants, gairebé tots joves, han sortit de la plaça Universitat i han seguit pel carrer Pelai i la Rambla, i han arribat a la plaça Sant Jaume, on han llegit un manifest cap a les 19.30. Per a les 20.30 preveuen perllongar la mobilització amb una festa popular a la plaça Universitat, punt de partida de la manifestació.

El primer bloc ha concentrat els mobilitzats sota el lema 'Desbordem la norma' per Crida LGTBI (pel Dia de l'Orgull) i el segon, els convocats per Prou Complicitat amb Israel amb el lema 'Desbordem el genocidi'. El bloc pro palestí ha estat més actiu en corejar consignes, com 'Israel assassina, Europa patrocina', 'Free Palestine' i Boicot Israel'.