El 25% dels joves afirmen sentir-se sols

El 25,5% dels joves espanyols d'entre 16 i 29 anys asseguren sentir-se sols actualment. Aquesta xifra arriba al 69% si se suma a les persones d'aquest mateix rang que s'han sentit soles en algun moment de la seva vida.

Això és el que diu l''Estudi sobre joventut i soledat no desitjada a Espanya' impulsat per SoledadES, l'Observatori Estatal de la Soledat no desitjada de la Fundació ONCE, en col·laboració amb Ajuda en Acció.

Per a l'elaboració de l'estudi s'han fet entrevistes telefòniques a un total de 1.800 persones entre 16 i 29 anys residents a Espanya.

L'informe presenta entre les seves conclusions que la realitat i la percepció de la soledat no desitjada entre la joventut coincideixen.

Una solitud estesa

El 77,1% dels entrevistats afirmen conèixer altres persones de la seva edat que puguin sentir-se soles sense desitjar-ho.

També assenyala que tres de cada quatre joves que diuen que pateixen solitud no desitjada (75,8%) asseguren sentir-la des de fa més d'un any, i gairebé la meitat (45,7%) des de fa més de tres.

Els autors aclareixen que la pandèmia és la causa d'aquesta situació només per al 20,4%, i per això la resta no ho atribueixen al coronavirus.

El 71,4% dels joves que se senten sols manifesten patir aquest problema "sovint" i el 30,5% l'acusen sobretot a les nits.

La investigació subratlla que la solitud juvenil afecta més dones (31,1%) que homes (20,2%), joves d'entre 22 i 27 anys, persones en atur, en risc o situació de pobresa, que han patit assetjament escolar o laboral, amb mala salut física o mental, amb discapacitat, origen estranger o que són LGTBI, entre altres condicions.

El text revela que la prevalença de solitud no desitjada en joves de llars amb dificultats econòmiques és gairebé el doble que els que arriben bé a final de mes (36% davant del 19,4%).

També destaquen que el percentatge de persones que han patit assetjament escolar o laboral alguna vegada a la seva vida és gairebé el doble en el grup de joves que pateixen solitud no desitjada que en el format pels que no la pateixen (58,1% davant del 32,1%).

L'enquesta mostra també que quatre de cada deu persones joves a Espanya han viscut una experiència d'aquesta mena, "cosa que subratlla la necessitat d'abordar aquest fenomen amb caràcter d'urgència".

L'èxit o el fracàs estudiantil, relacionat amb la solitud

L'èxit o el fracàs estudiantil també està relacionat amb la soledat, segons aquest estudi. Hi ha una prevalença de soledat en la joventut que ha repetit curs alguna vegada davant de la que no ha repetit.

De fet, el rendiment acadèmic baix és un factor que té molta o força influència en la soledat segons el 57,1% de les persones que la pateixen.

L'estudi també posa de manifest la relació existent entre els problemes de salut mental i la soledat no desitjada de la joventut.

Així, les persones joves amb problemes de salut mental percebuda o diagnosticada tenen una probabilitat 2,5 vegades més gran de patir solitud no desitjada; els qui viuen amb ansietat o depressió, un 89,2% més; les que reconeixen tenir una baixa autoestima, un 83,2% més, i les que han tingut pensaments suïcides, un 81,1% més.

En la mateixa línia, detalla que les persones d'origen estranger o LGTBI pateixen més taxes de solitud.

Per tant, expliquen els autors, la importància de la soledat no desitjada està entrellaçada amb altres àmbits de la política, com la salut, especialment la mental, la inclusió social o la lluita contra la discriminació.

A més, afegeixen que la relació de la solitud amb aquestes variables és de vegades unidireccional, és a dir, l'orientació sexual o l'origen generen una probabilitat més gran de patir solitud, però no a la inversa.

En canvi, la relació de la solitud amb altres variables és bidireccional: els problemes de salut mental generen més soledat, ia la inversa, la solitud és perjudicial per a la salut mental.

La investigació conclou que les xarxes socials digitals no són importants per a la soledat.