Uns 3.500 manifestants a Barcelona contra ''el genocidi a Palestina''

per Redacció CatalunyaPress

Unes 3.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda al centre de Barcelona sota el lema 'Aturem el genocidi a Palestina'.

Han recorregut tot el passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya, on han format un gran mosaic humà amb la bandera palestina, i passades les 19.00 ha acabat la mobilització.

Els manifestants han mostrat banderes de Palestina i també hi ha hagut pancartes i proclames contra Israel durant el recorregut.

La portaveu de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha declarat als periodistes que no hi ha mesures de l'Estat ni de la Generalitat per “aturar aquest genocidi. És tan greu que les administracions estan faltant al mateix Dret Internacional i estan faltant a les seues pròpies obligacions".

Ha reclamat a l'Estat cancel·lar el comerç d'armes amb Israel i ha acusat la Generalitat que en tota la legislatura "no ha fet absolutament res ni ha condemnat el genocidi contra el poble palestí".

A més, ha demanat que els partits que concorren a les eleccions catalanes i europees "incorporin aquestes demandes".