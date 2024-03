'4 o més', la campanya de Renfe per viatjar amb descompte a València durant les Falles

per Redacció CatalunyaPress

Els clients de Renfe poden adquirir, des d'avui i fins al 10 de març, els bitllets de la campanya “4 o més” llançada per la companyia, que permet obtenir descomptes del 25% per viatjar a València amb trens AVE, Euromed, Alvia i Intercity durant les Falles.

L'oferta està destinada a grups de famílies i amics i permet viatjar juntes entre 4 i 9 persones amb un descompte que es realitzarà sobre el preu dinàmic del bitllet, vigent en el moment de la compra per a l'opció de preu escollida.

Aquesta promoció és compatible amb el descompte establert per a nens i amb la reducció de preu per a famílies nombroses. Els bitllets adquirits amb aquesta promoció són per viatjar des de Catalunya fins a València amb trens Euromed els dies 5, 6, 12 i 13 de març.

A més, l'oferta s'estén amb trens AVE, Alvia i Intercity des de Madrid, Andalusia i Alacant. Els bitllets es podran adquirir a www.renfe.com, agències de viatge presencials i virtuals, taquilles de les estacions i al telèfon 912 320 320.