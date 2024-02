4 milions d'espanyols ja usen alguna aplicació per lligar

per Redacció CatalunyaPress

Les relacions humanes són sempre una mica complex. I si el que es vol és trobar parella, la complexitat és encara més gran.

Una possible solució són les aplicacions de cites, que es van fer populars durant la pandèmia del coronavirus. I no és una cosa que, sense l'impacte del Covid, hagi desaparegut.

De fet, dades del mesurador oficial del consum digital a Espanya, GfK DAM, xifren en 4 milions la quantitat d'espanyols que tenen perfil en alguna. Les dades són recents, ja que es van observar el desembre del 2023.

Molts més homes que dones

Lestudi també fa una diferenciació entre la quantitat per gèneres. Així, de la quantitat de perfils, 2,8 milions són homes i 1,2 de dones, una enorme diferència.

A més, els homes dediquen significativament més temps, amb 4 hores i 33 minuts en comparació de les 2 hores i mitja que passen les dones.

Tinder, la més descarregada

Tinder es destaca com a plataforma líder a Espanya, amb més de 1.5 milions d'usuaris mensuals. En segon lloc a les preferències hi ha Badoo, amb prop de 911.600 usuaris mensuals.

Al tercer lloc del podi hi ha Grindr, específica per a homosexuals i bisexuals, que atrau 484,687 usuaris mensuals, amb una durada d'ús que està per sobre de les 8 hores i mitja al mes.