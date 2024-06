48 persones mortes a les carreteres catalanes entre gener i maig de 2024

Un total de 48 persones han mort en 45 accidents mortals i 280 han resultat ferides greus a les carreteres catalanes entre l'1 de gener i el 31 de maig del 2024, segons un comunicat enviat aquest dissabte pel Servei Català de Trànsit (SCT).

Les xifres mostren una reducció del 21% en les víctimes mortals respecte al mateix període l'any passat, i un 30% respecte als nivells del 2019.

Al maig, han perdut la vida 13 persones a la xarxa viària interurbana de Catalunya, cosa que el situa al mes amb més sinistralitat d'aquest 2024, davant del gener, quan hi va haver 12 víctimes mortals.

Dels accidents mortals, 14 han estat per sortides de la via, 13 més són per xocs frontals, i nou són per xocs laterals.

Reducció en col·lectius vulnerables

Les xifres mostren que es manté la reducció de les víctimes en col·lectius vulnerables, com són motoristes, vianants o ciclistes, que concentren 18 víctimes mortals fins al maig, quan el 2023 van ser 27, i el 2019, 29 morts més.

Tot i això, la quantitat de motoristes morts respecte al total de les víctimes continua sent una tercera part, amb 15 morts fins al mes de maig, als quals se sumen dos vianants morts en atropellaments i un ciclista.

Per contra, hi ha hagut un augment de sinistralitat en accidents mortals amb una furgoneta implicada, que en els primers cinc mesos de l'any registren vuit morts, per sobre dels cinc registrats el mateix període del 2019, o cap el 2023.