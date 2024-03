Uns 590.000 vehicles inicien aquest diumenge l'operació tornada de Setmana Santa

per Redacció CatalunyaPress

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que uns 590.000 vehicles es desplacin cap a l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació tornada de Setmana Santa diumenge i dilluns de Pasqua.

L'SCT ha avisat que no es podran habilitar els carrils addicionals a l'AP-7 i la C-32 per la previsió meteorològica adversa, segons una publicació d'aquest diumenge a X recollida per Europa Press.

El director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha demanat "evitar circular per les carreteres" aquest diumenge a la tarda i anticipar o ajornar el retorn.