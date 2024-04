6 de cada 10 famílies d'alumnes de Primària, partidàries de restringir els mòbils

per Redacció CatalunyaPress

Un 61,7% de les famílies catalanes de Primària considera que la millor edat per donar un mòbil intel·ligent als fills hauria de ser a partir dels 16 anys, segons una enquesta impulsada per la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils (ALM), amb la participació de gairebé 23.000 famílies sobre l'ús de mòbils a nens i adolescents.

Del total de 22.919 famílies que han respost l'enquesta, 15.124 són famílies amb fills a Primària, 7.255 a Secundària i 570 amb fills només a Infantil, de 1.312 centres educatius repartits a 356 municipis catalans, ha informat aquest dijous la plataforma en un comunicat.

Les famílies de Primària que sí que donarien el mòbil abans dels 16 anys, l'estudi assenyala que només un 28,7% considera que se'ls donaria entre els 13 i els 15 anys i un 9,6% als 12 anys o abans.

Les famílies amb fills a Secundària han donat en un 82,1% dels casos mòbil als 12 anys o abans, cosa que segons ALM mostra una contradicció entre el desig de les famílies i la realitat que podria respondre, entre altres, "a la pressió social a què es veuen sotmeses les famílies".

Un 72,1% de les famílies de Primària voldria que l'accés a xarxes socials fos a partir dels 16 anys, però el 55% ja té accés als 12 anys o abans, segons les famílies de Secundària.

El 56,4% de les famílies ha manifestat que la raó pel que han donat o lliurarà un mòbil al seu fill és “perquè anirà només pel carrer i vol que estigui localitzable”, mentre que un 32,7% ho fa per la pressió social perquè no sigui l'únic que no en té.

El 85,8% de les famílies respon que voldrien formar part d'un pacte social que implicaria que no es donés als nens un mòbil intel·ligent en el pas de Primària a Secundària.

L'enquesta s'ha fet a través d'un formulari en línia que s'ha fet arribar a les famílies catalanes des de les AFA, 17.656 de les quals són de la província de Barcelona, 2.646 de Girona, 1.546 de Tarragona i 1.017 de Tarragona.