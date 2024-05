70 ciutats espanyoles, ''per la plena ocupació, menys jornada, millors salaris''

per Redacció CatalunyaPress

Aquest 1 de maig de 2024, milers de treballadors es preparen per participar en manifestacions massives que tindran lloc a 70 ciutats d'Espanya. Aquestes manifestacions, convocades pels sindicats UGT i CCOO, tenen com a objectiu principal expressar les demandes laborals i socials més urgents del moment.

Sota el lema "Per la plena ocupació, menys jornada, millors salaris", els treballadors s'uniran per exigir un compromís ferm en la recerca de la plena ocupació, la reducció de la jornada laboral i millores salarials que puguin contrarestar el constant augment dels preus i millorar les condicions de vida de la població treballadora.

En aquest context, líders sindicals com Pepe Álvarez d'UGT i Unai Sordo de CCOO han emfatitzat la importància d'implementar canvis legislatius que permetin reduir la jornada laboral. Consideren que aquesta mesura no només milloraria la qualitat de vida dels treballadors, sinó que també obriria oportunitats laborals per a més persones, fomentant així la plena ocupació.

A més de les demandes laborals, aquestes manifestacions també se centraran en qüestions econòmiques i socials crucials. S'espera que s'abordin temes com la revisió salarial per al sector públic, la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals i millores significatives en les condicions de jubilació, aspectes que impacten directament la qualitat de vida dels treballadors i les seves famílies.

La participació de figures polítiques rellevants també està prevista a aquestes manifestacions. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha mostrat el seu suport a les demandes dels treballadors, destacant la importància d'escoltar les veus i treballar en conjunt per aconseguir millores significatives en l'àmbit laboral i social.