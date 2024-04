Abraham Mateo serà el cap de cartell de les Festes de Maig de Badalona

El cantant, compositor, productor i actor Abraham Mateo és el nom escollit per formar part del cartell principal dels Concerts de les Festes de Maig. L'actuació d'una de les joves estrelles més destacades del panorama musical internacional tindrà lloc a partir de les 23.30 hores del divendres 10 de maig al'escenari situat al passeig Marítim de Badalona, ​​al'altura de la platja del Coco.

Amb només 14 anys, Abraham Mateo va irrompre al panorama musical amb el seu tema 'Senyoreta', acompanyat d'una coreografia que es viral a tot el món. De fet, ja amb només 10 anys havia enregistrat el seu primer àlbum. Des de llavors, aquest artista ha demostrat la seva versatilitat fusionant el pop, el reggaeton i el R&B i aconseguint èxit rere èxit. De les seves últimes cançons destaquen col·laboracions com 'Clavaito', amb l'eurovisiva Chanel, 'Vull dir-te' amb Ana Mena, Em torno boig amb la boy band CNCO i Què ha passat? amb Sofia Reyes, o temes en solitari com 'Maníaca', on versiona el llegendari èxit de Michael Sembello.

Nascut a San Fernando, Cadís, l'agost del 1998, Abraham Mateo no només compon per a ell, sinó que també ho fa per altres artistes com Ivy Queen, Gent de Zona, Belinda, Samo, Lérica i per al DJ i cantant nascut a Badalona , Joan Magan. A més, actualment és coach del programa de televisió Factor X.

Amb un bagatge de més de 120 concerts a tot el món, la programació d'Abraham Mateo fa preveure que els assistents al concert de Badalona podran gaudir d'una nit amb molts ingredients per ser màgica. Serà també una oportunitat per escoltar el seu darrer àlbum anomenat 'Insomni' que llança al mercat aquest mes d'abril.

L'alcalde de Badalona, ​​Xavier Garcia Albiol, ha manifestat que “l'Ajuntament fa mesos que treballa intensament per oferir als veïns de Badalona unes festes que destaquin per incloure propostes originals i una programació de gran nivell, amb figures internacionals del panorama musical, com és el cas d'Abraham Mateu”.