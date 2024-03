Les accions del CSIF contra el director de la presó de Quatre Camins

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denunciarà penalment el director del Centre Penitenciari de Quatre Camins per negligència en les seves funcions pels fets ocorreguts el 13 de març quan 5 funcionaris de la presó van ser greument agredits per un intern catalogat de perillós.

Per mitjà d'una ordre interna, va ordenar que a aquest intern no se li immobilitzés si creava problemes, saltant-se els propis procediments establerts per a tots els centres penitenciaris de Catalunya.

Si se li havia d'immobilitzar per força major, s'hauria d'avisar abans el comandament d'incidències, que casualment no estava aquell dia amb el que ell era el responsable.

Quan la violència va escalar, els funcionaris ho van avisar pel walkie-talkie, però ell estava a cafeteria, amb el walkie desconnectat.

Així, el que es podria haver solucionat en pocs minuts, es va convertir en un infern de més de mitja hora per als funcionaris que no podien immobilitzar el pres per no desobeir les ordres del director i ser sancionats.

Des de CSIF declaren que “no només s'han de prendre accions contra l'intern per la seva violència i agressió cap a cinc funcionaris, sinó també contra la negligència i la mala fe del director del centre. És evident que aquesta actuació pot ser considerada dins un marc penal i es duran a terme actuacions penals contra ell. Quan parlem de mala fe, és perquè estava al corrent de la greu problemàtica i va fer cas omís de l'ordre que ell mateix havia establert i implementat el 31 de gener del 2024. Seguim en la política penitenciària basada en el bonisme del departament penitenciari i en la mala praxi d'alguns directors dels centres, que haurien de vetllar per la convivència a les presons i per la seguretat dels interns i dels seus treballadors”.

Cal recordar que, la setmana passada, després de l'assassinat de Núria, tots els funcionaris de presons demanaven la dimissió d'Ubasart i Calderó, però també la dels directors de Quatre Camins i Mas d'Enric pel comportament negligent en les seves funcions.