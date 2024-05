Acomiaden a Terrassa un treballador, per negar-se a parlar en català amb una clienta

Una pastisseria de Terrassa, La Cremosa, ha acomiadat un treballador seu després d'un episodi que ha transcendit a les xarxes socials, mitjançant el qual s'ha conegut que es va negar a parlar en català amb una clienta amb unes presumptes males formes.

Tot va començar quan la clienta, Meritxell Escudé, va compartir la seva experiència a l'establiment a través d'un tuit que es va fer viral. En la publicació, Escudé va esmentar que va tenir dificultats per comunicar-se en català amb un empleat, que li va assenyalar que "estem a Espanya" i que "la primera llengua és l'espanyol".

La resposta de La Cremosa va ser ràpida. A través d'un missatge a la plataforma de Google Maps, on la clienta havia posat una ressenya de la pastisseria, aquesta va expressar disculpes per l'incident i va explicar que havien pres mesures per abordar la situació de manera efectiva. Entre aquestes mesures, van destacar la decisió de donar de baixa el treballador involucrat en l'episodi per evitar futurs malentesos o incomoditats similars.

L'obligatorietat de dominar el català, en suspens

A Catalunya, malgrat que és un tema sensible i rellevant, no hi ha una llei específica que obligui a dominar el català per treballar en l'atenció al client. Això sí, a la pràctica, el coneixement del català sol ser un requisit important en molts llocs de treball que impliquen interacció directa amb el públic. No a tots, però sí a molts.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix el català com a llengua pròpia de Catalunya i estableix que tots els ciutadans tenen el dret i el deure conèixer-la i utilitzar-la. Aquesta disposició implica que, encara que no hi hagi una obligació legal expressa per als treballadors de l'atenció al client de dominar el català, el coneixement d'aquest idioma és molt valorat i sovint es considera un requisit laboral per part de moltes empreses i establiments.