Acord entre Fundació Naturgy i COAC per col·laborar en accions sostenibles

per Redacció CatalunyaPress

La directora general de la Fundació Naturgy, Maria Eugenia Coronado, i la directora general del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sonia Oliveras, han inaugurat aquest dilluns el curs 'Rehabilitació eficient d'habitatges', informen en un comunicat.

Les jornades, que es desenvoluparan fins al 26 de juny a l'Escola Sert de l'entitat col·legial, constaran de 175 hores de formació teòrica i pràctica, i està adreçat preferentment a persones en situació d'atur, amb focus especial a dones que vulguin adquirir competències professionals en un sector amb tantes oportunitats docupació com és la rehabilitació dhabitatges.

També comptarà amb la col·laboració de la Plataforma per a l'Ocupació i l'Emprenedoria Verda, que formarà els participants en competències transversals i afavorirà, juntament amb la Fundació Naturgy, la inserció laboral emmarcada en nínxols de mercat en expansió, i amb unes perspectives de creixement , sostenibilitat en l'ocupació i el futur per un desenvolupament professional de qualitat: el de les energies renovables, la rehabilitació d'espais públics i l'estalvi energètic.

A la inauguració del curs, María Eugenia Coronado, directora general de Fundació Naturgy, ha destacat la importància de consolidar aliances amb entitats rellevants del sector de l'edificació i rehabilitació d'habitatges com a estratègia per garantir la transferència de coneixements tècnics actualitzats a l'àmbit de la eficiència, sostenibilitat i energia.

Gràcies a l'impuls de formacions professionalitzadores com les que llancem avui de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, garantim cobrir l'alta ocupació prevista per fer possible la rehabilitació eficient del parc d'habitatges existent, en el context de la transició energètica ”, afirma.

Per la seva banda, Sonia Oliveras, directora general del COAC, considera que “l'enllaç institucional amb la Fundació Naturgy proporcionarà formació de qualitat al col·lectiu dels arquitectes vinculada a la rehabilitació energètica ia la sostenibilitat, bàsiques per a la renovació del parc urbà edificat que té que aconseguir la neutralitat en carboni el 2050. La recent aprovació de la nova Directiva d'Eficiència Energètica dels Edificis (EPBD) posa en marxa el rellotge que obliga l'arquitectura i l'edificació a canviar de paradigma, segons el dictamen de la Comissió Europea ”.

Aquesta acció forma part de l‟acord entre la Fundació Naturgy i el Col·legi d‟Arquitectes de Catalunya, l‟objectiu del qual és mantenir i ampliar la col·laboració en el camp de la formació capacitadora, impulsant formacions relacionades amb la rehabilitació il‟edificació, dirigida a professorat i alumnat de Formació Professional, així com a professionals del sector que necessiten actualitzar els seus coneixements, ia col·lectius en situació de vulnerabilitat i que es poden incorporar al mercat laboral als llocs de treball verds que demana la transició ecològica.

Al llarg d'aquests anys de col·laboració, s'han fet quatre formacions dirigides a docents de formació professional, especialment de la família d'Edificació i Obra Civil.

També s'han impulsat dos cursos adreçats especialment a persones en situació d'atur i afectats per la transició energètica en col·laboració amb l'Institut per a la Transició Justa.

En conjunt, els beneficiaris han estat de 6.206 persones, entre alumnat i professorat de FP, professionals del sector i col·lectius vulnerables d'Andalusia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Astúries i Galícia.