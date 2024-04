L'acord per portar la Supercopa a Aràbia podria haver inclòs altres tractes

per Helena Celma

La jutgessa de Majadahonda que investiga presumptes irregularitats a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) sospita que l'acord per portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita incloïa que aquest país cedís terrenys d'explotació hotelera a Luis Rubiales.

Així consta a la interlocutòria, en què fixa que l'expresident de la Federació ha de comparèixer una vegada al mes davant dels jutjats i que té obligació de demanar permís per fer qualsevol viatge a l'estranger mentre romangui investigat per presumptes delictes de corrupció en els negocis i administració deslleial.

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció, la jutgessa Delia Rodrigo, assenyala en la seva resolució que Rubiales, com a president de la RFEF, va aprovar la celebració de la Supercopa a Aràbia Saudita la temporada 2019 en virtut d'un contracte que va signar amb SELA --companyia estatal saudita-- i Kosmos Global Holding --propietat de l'exfutbolista Gerard Piqué--.

Segons la instructora, aquest acord incloïa que la Federació percebés "una quantitat de 30 milions d'euros, pactant-se una prima d'èxit per al comissionista de 3 milions d'euros", en referència a Kosmos.

Amb tot, sospita que a l'esmentat pacte s'hagués pogut establir també "un pagament en espècie a favor del president de la RFEF, així com a favor d'altres càrrecs directius de la RFEF i persones vinculades a aquesta, consistent en la cessió de terrenys a Aràbia Saudita per a la posterior gestió de negocis hotelers".

En el marc de la resolució, la titular del Jutjat subratlla que "poc després de la signatura de l'acord" es va constituir "un entramat de diverses societats" per part de Rubiales i diversos exmembres de la RFEF i que incloïa una societat dedicada a l'oliva i l'oli.

Sobre aquest extrem, cal recordar que durant les indagacions els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ja van informar en un dels atestats aportats al procediment que sospitaven de l'existència d'una presumpta trama que, entre altres operacions, va buscar fer "promoció immobiliària" a Aràbia Saudita amb una empresa al principi creada per a la venda d'oli.

Rubiales va negar pagaments a "espècie"

Tot i això, Rubiales --durant la seva declaració com a investigat en seu judicial-- va negar les irregularitats que denuncia la Fiscalia Anticorrupció i va assegurar que no es va emportar ni "un cèntim" de la RFEF durant el seu mandat.

Alhora, ha assegurat que des de la Federació no es va pactar cap comissió "en espècie" ni res diferent del contracte.

"El que es va pactar és al contracte", va dir per després incidir que no va negociar res per a Kosmos, segons van indicar fonts jurídiques a aquesta agència de notícies.

Amb tot, la jutgessa sosté en la seva interlocutòria que del referit contracte es desprèn que la RFEF va ocupar una "posició de garant enfront dels drets econòmics de la mercantil Kosmos, considerant el pagament de la denominada 'prima d'èxit' com una obligació essencial del acord" i "reservant-se el dret a rescindir unilateralment el contracte que per a la Federació representaven uns ingressos d'aproximadament 40 milions d'euros per al període 2020-2029 davant una eventualitat econòmica pròpia de l'àmbit privat de l'acord entre Kosmos i SELA".