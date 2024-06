Les activitats solidàries de Telefónica a Catalunya reuneixen 170 voluntaris

Aquest divendres s'ha celebrat el 'Dia Internacional del Voluntariat Telefònica', una jornada en què Fundació Telefónica visibilitza l'enorme labor i el compromís dels seus voluntaris i el paper que exerceix la tecnologia com a eina per impulsar la inclusió social i digital. A més, aquest any s'engloba com una de les activitats principals del Centenari de la companyia.

L'efemèride s'ha celebrat de manera simultània a 27 països diferents juntament amb 259 entitats socials a través de més de 1.250 activitats per reduir la vulnerabilitat social i digital de persones en situació de vulnerabilitat.

Entre elles destaquen els tallers d'IA per a estudiants d'ESO i Batxillerat als campus de programació 42 a Barcelona, i també als de Madrid, Urduliz (Bizkaia) i Màlaga; els tallers RECONNECTATS de digitalització i IA amb gent gran; el pensament computacional amb nens/es de primària amb ProFutur; formacions TIC per a tots amb joves amb discapacitat intel·lectual; visites a les exposicions de l'Espai Fundació Telefònica amb joves i col·lectius en situació de vulnerabilitat; acompanyament de Telefónica per a persones en situació de solitud; activitats mediambientals de recollida de residus; o construcció de pròtesis 3D per a persones amb discapacitat, entre d'altres.

Durant aquesta edició, hi han participat més de 21.000 voluntaris Telefónica, dels quals al voltant de 8.000 ho han fet a Espanya. En total, tindrà un impacte en més de 220.000 persones de diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat.

En concret, a Catalunya 170 voluntaris Telefónica s'han unit al Dia Internacional del Voluntariat de Telefónica en una jornada d'esport unificat amb persones amb discapacitat intel·lectual, de la mà de Special Olympics. L'activitat esportiva duta a terme a Llars Mundet, a la Vall d'Hebron, i en col·laboració amb la Federació ACELL, ha unit atletes amb discapacitat intel·lectual (atletes Special Olympics) amb atletes sense discapacitat (Voluntaris Telefónica), competint en un esport de equip, amb l'objectiu de fomentar la inclusió dels atletes a través de l'esport, ja que la participació d'esportistes amb discapacitat i sense és la millor mostra de les possibilitats que ofereix l'esport com a eina d'integració social.

Fundació Telefónica, inclusió digital per fer un món més humà

Fundació Telefónica treballa per ser part activa d'una societat més justa en què les persones puguin desenvolupar tot el seu potencial, utilitzant la força transformadora del digital, per aconseguir un progrés social més gran. Per això, fomenta el desenvolupament d'habilitats digitals a través de solucions innovadores que canvien la vida de les persones per millorar-ne l'ocupabilitat, reduir la bretxa educativa i fer front a la nova vulnerabilitat social i digital. Ho fa a través d'un model d'intervenció directa, diferencial i innovador centrat en les persones i de la mà de socis estratègics per aconseguir més impacte social.