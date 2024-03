Adapta la teva dieta a la primavera amb la nova síndria sense llavors de Mercadona

Amb l'arribada de la primavera i l'increment de les temperatures, és essencial adaptar la nostra dieta per assegurar una hidratació adequada. I quina millor manera d'aconseguir-ho que optant per algunes de les moltes i saludables fruites que ens ofereix la natura? Un exemple destacat és la nova síndria sense llavors que ara es troba disponible a Mercadona.

Aquest producte, una cambra de síndria amb un pes aproximat d'1,9 kg, té un preu de 4,35€. A cada 100 g d'aquesta fruita trobem 21 calories, 0,4 g de proteïnes, 4,5 g d'hidrats de carboni, 0,5 g de fibra i una impressionant quantitat de 94,6 g d'aigua.

Laigua és el component principal, però no lúnic a destacar. Aquesta sucosa fruita també conté una varietat de minerals importants, com calci, ferro, magnesi, zinc, sodi, potassi i fòsfor. No obstant això, si hi ha dos components que mereixen especial atenció a la síndria, són l'aigua i el licopè.

La síndria és coneguda pel seu alt contingut d'aigua, cosa que la converteix en una excel·lent opció per mantenir-nos hidratats durant els dies calorosos o després de realitzar activitat física.

A més, el consum regular pot beneficiar significativament la salut de la pell, ja que la hidratació adequada és crucial per a una pell radiant i saludable.

El licopè, per altra banda, és un antioxidant present a la síndria que li dóna el seu característic color vermell.

Aquest compost exerceix un paper important en la protecció de les nostres cèl·lules contra el dany causat pels radicals lliures. A més, té propietats antiinflamatòries i s'ha associat amb la reducció del risc de malalties cardíaques i certs tipus de càncer.

És important tenir en compte que el licopè és liposoluble, cosa que significa que es dissol en greixos. Per tant, per augmentar-ne l'absorció, es recomana combinar la síndria amb fonts de greixos saludables, com l'oli d'oliva o l'alvocat.

La síndria és una fruita amb una llarga història que es remunta aproximadament 3.500 anys enrere a la vall del Nil. El seu cultiu s'ha estès per tot el món, i avui dia, gràcies a la innovació, podem gaudir de varietats com la síndria sense llavors, que ens brinda no només un sabor deliciós, sinó també una sèrie de beneficis per a la salut.