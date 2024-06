L'advocat d''El Yoyas' parla sobre la seva fugida: ''És un autèntic desastre''

Esteban Gómez, advocat de l'exconcursant de 'Gran Hermano' detingut aquest dimecres, Carlos Navarro 'El Yoyas', ha assegurat que haver estat 19 mesos fugit afectarà la seva condemna: "És un autèntic desastre, perquè ara estaria contemplant per Nadal potser un primer permís, havent complert dos anys de cinc".

Així ho ha dit en declaracions als mitjans davant del Centre Penitenciari Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), abans de visitar Navarro, que ha ingressat aquest dimecres cap a les 13.20 després de ser detingut després d'estar fugit des del 2022.

Se li va imposar una pena de 5 anys i 8 mesos per maltractament habitual, lesions, delicte lleu d'amenaces i delicte lleu de vexacions en una sentència del Jutjat Penal 5 de Las Palmas de Gran Canària, però va fugir en ser requerit pel Jutjat de Pau de Vilanova del Camí (Barcelona) el novembre de 2022 per ingressar voluntàriament a la presó.

"El que em va dir és que se n'anava a Ucraïna, a la guerra. Doncs mira, no em sembla tan malament, li vaig dir, en el sentit que jo no puc ni donar suport ni influir, però li vaig dir que no em tornés a trucar ", ha dit, i ha assegurat que no ha tingut comunicació amb ell des que va fugir i que només ha parlat amb la germana de Navarro per correu electrònic".

amagar-se al bosc

També ha dit que una altra "aposta" de l'exconcursant era estar amagat al bosc, encara que ha sostingut textualment que ell, com a advocat, no podia validar això.

"Mentre, hem seguit treballant i esperem tenir èxit. Tenim dos recursos d'empara al Constitucional. Són totalment independents del que faci o deixi de fer el client", ha assegurat.

Gómez ha tornat a defensar la innocència de Navarro i s'ha preguntat: "A veure quan pot sortir per primera vegada. Dins d'una perspectiva a partir d'avui... Sis anys de presó, sense permisos, és clar, perquè els permisos són que no hi hagi risc de fuga. Aquí el risc és vital”.

A més ha lamentat que, després de la primera sentència, a Navarro li van impedir veure els seus fills, i que des d'aquell moment "a aquest home com que tant li fa igual".

DESPRÉS DE VISITAR A NAVARRO A PRESÓ

Després de visitar el seu defensat a la presó, Gómez ha declarat davant els mitjans que ha pogut veure Navarro uns cinc minuts i ho ha vist bé d'ànim: "Fins i tot ha fet com una broma dient 'Caray, havia d'haver vingut abans perquè es menja millor aquí que a la 'mili'.

Posteriorment a la visita, l'advocat ha anat a ingressar-li diners de part de la família, i ha desitjat que s'"adapti ràpidament".

"Ara comença a complir. Quan algú es distreu, el temps passa ràpid ¿no?. No ho hauria d'haver fet d'aquesta manera, però ja sabem el que hi ha", ha conclòs.