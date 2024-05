Afectacions a Rodalies pel robatori de cable: R3, R4, R7 i R12, amb problemes

per Redacció CatalunyaPress

La circulació de trens a la R3, R4 Nord, R4 Sud, R7 i R12 de Rodalies segueix patint afectacions aquest divendres arran del robatori de coure produït diumenge.

Segons informen Renfe i Adif en sengles comunicats, les línies afectades presten servei de la següent forma:

-R3: servei entre Puigcerdà (Girona) i Montcada-Ripollet (Barcelona) i servei per carretera fins a l'estació de Fabra i Puig. Viatgers adreçats al Metro.

-R4 Nord: servei entre Manresa i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb 2 trens per sentit i hora.

-R4 Sud: servei entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb 4 trens per sentit i hora. Viatgers adreçats al Metro.

-R7: servei fins a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) amb la R4 i servei per carretera fins a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

-R12: Servei entre Lleida i Calaf (Lleida) i servei per carretera entre Calaf i Manresa (Barcelona) fins a la R4.

Després de la incidència, dilluns passat 13 Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va anunciar un reforç del servei a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, ia la capital catalana s'ha augmentat la freqüència del metro, avançant l'hora punta a les 6 hores.

Inversió milionària i estratègia perquè no torni a passar

Després del primer robatori, diumenge passat 12, es va posar en marxa una estratègia per reposar el material danyat i tractar que, en la mesura del possible, no es tornin a donar episodis així.

El ministre de Transports, Óscar Puente, va explicar dies enrere que serà necessària una inversió de 15 milions d'euros per reposar tot el que ha fet malbé, i que el servei de Rodalies trigarà uns 2 mesos a recuperar la normalitat.

Adif, l'administrador de la infraestructura ferroviària, ha iniciat el disseny d'un pla antisabotatges per als trens de Rodalies a Catalunya, seguint una ordre directa del Ministeri.

Altres mesures que s'implementaran inclouen la instal·lació de circuits tancats de televisió, detectors antiintrusió i un augment de les patrulles de seguretat pròpies. A més, s'estan dissenyant actuacions que actualment es troben en fase de proves.

També s'ha posat sobre taula la possibilitat de canviar el coure per alumini; diversos experts en infraestructures expliquen que el cable de coure té, en comparació de l'alumini, millor conductivitat i punts de connexió més segurs.