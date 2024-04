Afectats per la gestió post venda de Miravía: 'El servei és pèssim'

'Mira, Mira... Miravia! Sóc molt més del que veus", diu la cançó de l'anunci de l'empresa Miravía, una plataforma de venda en línia amb què el gegant tecnològic xinès Alibaba ha aterrat a Espanya. I potser és cert, l'empresa sembla ser "molt més del que veus", sobretot en veure les ressenyes negatives que acumula a Trustpilot - la pàgina més fiable per saber si és segur comprar en un comerç en línia-.

Miravía té una nota d'1,4 sobre 5 a Trustpilot, una qualificació molt baixa. El 89% dels usuaris que han valorat el negoci els ha donat la nota més baixa possible, davant del 7% que els ha donat la màxima puntuació.

La plataforma rep cada dia diverses ressenyes negatives. Mirant Trustpilot, a data de 19/4/2024 a les 17:00 hores, en només 24 hores Miravía ha rebut 9 qualificacions d'un punt d'usuaris que acusen la web de males praxis. Gairebé totes les crítiques tenen relació per l'atenció al client post venda.

L'última ressenya, de María José Olivera Vázquez, afirma que Miravía "són uns pocavergonyes i estafadors", només cal veure els comentaris de tot el món. Realitzes una devolució i et maregen perquè t'avorreixis i no cobrar", lamenta l'afectada. Explica que ha tingut una disputa amb un venedor i s'ha quedat desemparada: "No contesta aquest venedor i tanquen el cas donant-li la raó, increïble", ha sentenciat, adjuntant el número de la comanda.

Un altre client, Juanjo Ramírez, ha lamentat que no reemborsin els diners quan s'equivoquen amb la comanda: "Vaig comprar tres aspiradores que estaven bé de preu i em van enviar 3 corretges de rellotge. En reclamar per xarxes socials i al seu telèfon d'atenció al client em van dir que no podien fer res", explica l'afectat, fent una crida als usuaris de Trustpilot: "No compreu en aquesta empresa, són uns estafadors".

Fa just dues hores, Carlos Pérez-Blanco Muñoz també ha relatat la seva mala experiència: "El servei d'atenció al client és pèssim; he rebut un article que no es correspon amb la descripció i la foto que apareix a la web, així que estic intentant contactar per tornar-lo, però no hi ha manera; no rebo cap resposta al xat”.

Aquests són només alguns dels exemples de la multitud de ressenyes negatives que acumula Miravía -9 en les últimes 24 hores i 4.279 qualificacions d'1 punt a l'historial de la pàgina, el 89% del total-. Amb aquest panorama, sembla que l'empresa necessitarà més que un gegant tecnològic darrere i una cançó enganxosa per consolidar el negoci a Espanya.