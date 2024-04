Agafa el banyador! Temperatures d'estiu aquest cap de setmana a Catalunya

per J.C. Meneses Montserrat

Aquest cap de setmana els termòmetres podrien arribar als 30 graus a Catalunya, per això és hora d'agafar el banyador per visitar les millors platges o tornar a la piscina.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la temperatura serà entre lleugerament i moderadament més alta a tot Catalunya. La màxima es mourà entre els 25 i 29'C en general. A punts de la vall de l'Ebre, de la Catalunya Central i de l'interior del nord-est puntualment es podran fregar o superar els 30°C. No obstant, a la franja litoral la temperatura quedarà una mica més frenada.

Les altes temperatures a les Canàries i a la Península continuaran durant el cap de setmana, especialment al nord peninsular, on podran registrar entre 10ºC i 15ºC per sobre del normal, segons el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Camp. Començaran a baixar a partir de dilluns a la meitat nord per l'arribada precisament de vents del nord.

Si busqueu tornar a la platja aquest cap de setmana, aquest dissabte s'esperen temperatures de fins a 29 graus a la Costa Brava, concretament al Baix Empordà. A l'Alt Empordà s'assoliran màximes de 27 graus.

A Barcelona s'esperen temperatures de gairebé 25 graus a les hores centrals del dia. I per als que busquen sortir de la ciutat, és millor anar cap al Baix Llobregat, on estan previstes màximes de 23 graus. Les platges del Maresme es quedaran amb màximes de 20 graus.

La Costa Daurada, a Tarragona, tindrà una pujada de temperatures més moderada, i no s'espera que se superin els 25 graus a cap comarca excepte el Baix Ebre, on es podrien arribar als 26 graus a les hores centrals del dia.

El cel romandrà durant tot el dissabte clar encara que pot ser interromput transitòriament per núvols alts, especialment al nord del territori i sobretot durant el matí. Tot i això, a la tarda podran aparèixer alguns núvols d'evolució diürna aïllats al Pirineu i en punts de muntanya del nord-est.

No s'esperen precipitacions a cap part de Catalunya, segons la predicció del Meteocat.