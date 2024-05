Les agències que organitzen viatges a l'Afganistan i altres llocs perillosos

La tragèdia recent de tres turistes catalans assassinats a l'Afganistan subratlla els perills de viatjar a zones de conflicte. Amb el retorn dels talibans al poder, la seguretat al país continua sent extremadament volàtil, i el Govern espanyol recomana encaridament no viatjar a aquestes destinacions turístiques. Tot i això, n'hi ha que s'aventuren a explorar aquestes regions, impulsats per la curiositat i el desig d'experimentar la realitat més enllà de les notícies.

Com ha il·lustrat El Confidencial, hi ha molts casos de gent que vol sentir aquesta adrenalina. Per exemple, el de Pau. Aquest intrèpid viatger va compartir la seva experiència després de visitar Síria l'octubre passat amb una companyia espanyola especialitzada en destins perillosos. "Una cosa és el que t'expliquen els mitjans i després el que veus amb els teus ulls és diferent. Vaig veure un poble que ha patit molt amb la guerra i el gihadisme i gent que vol tirar endavant. Molt simpàtica, molt oberta", va relatar Pablo .

El seu viatge va ser organitzat per una empresa que ofereix recorreguts a llocs on el Ministeri d'Exteriors d'Espanya recomana no viatjar sota cap circumstància, incloent-hi Afganistan, Corea del Nord, Txad, Eritrea, Haití, Iran, Líbia, Níger, Gaza, Sudan , Sudan del Sud, Somàlia, Papua Nova Guinea, Ucraïna i Iemen. Tot i els alts costos i les condicions materials difícils, alguns aventurers se senten atrets per aquestes destinacions úniques.

Randy, un locutor de ràdio nord-americà que ha visitat tots els països del món, admet haver sentit por abans d'alguns viatges, tot i que mai no va experimentar situacions perilloses. "La por l'he tingut sempre abans d'anar-me'n, perquè després en els meus viatges no m'ha passat res de dolent. Recordo que els països que em feien més por van ser Haití, Veneçuela, on vaig viatjar en un moment complicat, Afganistan, Corea del Nord i Somàlia. Després he après que el món no és tan perillós com t'expliquen”.

Randy també va recordar haver utilitzat els serveis de Young Pioneers, una agència especialitzada en destins perillosos, incloent Corea del Nord. Aquesta empresa va guanyar notorietat el 2015 quan un dels seus turistes, Otto Warmbier, va ser detingut a Corea del Nord i va morir després de ser extradit als Estats Units en estat de coma.

El perfil del viatger que participa a aquestes expedicions és variat. James Willcox, fundador d'Untamed Borders, una altra agència que organitza viatges a destinacions com l'Afganistan, Síria, el Iemen i Somàlia, explica: “Normalment, les persones que viatgen a Síria o Líbia han viatjat molt abans, no és el seu primer viatge. persones que tenen certa capacitat econòmica, perquè no són destins barats. Però a banda d'això, hi ha persones de totes les edats, homes, dones, de diferents països. Normalment, són persones curioses i que han viatjat molt”.

Les mesures de seguretat adoptades per aquestes agències són rigoroses, incloent-hi sessions informatives sobre la situació del país, consells sobre alimentació i comunicació, i estratègies per evitar situacions de risc.

Tot i els perills inherents, alguns viatgers, com Philippe, que ha visitat més de 170 països, no dubten a continuar explorant. "A tots els països hi ha zones segures per visitar. Per exemple, Haití és segurament el país més perillós del món ara mateix, però el risc al nord no és tan gran en realitat", comenta Philippe. Aquestes aventures, encara que arriscades, ofereixen una visió única i personal de regions afectades per conflictes, desafiant les percepcions predominants sobre la seguretat global.