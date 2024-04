“L'agent literària”, un sagaç retrat teatral de Sergio Vila-Sanjuan (Akadèmia)

Si hi ha un company de professió periodística que coneix a fons les bambolines del món literari aquest és, sens dubte, Sergio Vila-Sanjuan que des del 1977 exerceix amb plena competència la informació cultural i molt particularment la referida al món del llibre i de les lletres . Que per cert contempla des dels dos vessants. Per descomptat i principalment, com a periodista, pitjor també com a autor de diverses novel·les publicades amb èxit. La seva inquietud l'ha portat a introduir-se també en la creació dramàtica amb “L'agent literària”, una comèdia en què fabula sobre aquest tipus de professional que tan arrelat protagonisme ha adquirit en aquests darrers temps i que s'estrena al teatre Akadèmia al moment més oportú de l´any: coincidint amb la celebració del dia del llibre.

Sergio ens va recordar les fortes vinculacions de Barcelona amb el món del llibre que ha projectat el ressò de la ciutat comtal sobre l'ampli univers de parla hispana i, dins aquest sector, va posar en relleu el paper creixentment important de la figura de l'agent literari/a. En realitat, de “l'”agent, ja que en aquest ofici és clarament detectable l'absoluta majoria de dones, un tipus de personatge particularment suggestiu perquè sol donar lloc a personalitats potents, amoroses, suggestives, molt estimades pels autors, però també autoritàries i , per descomptat, temudes pels editors”.

Us preguntem si en el moment de posar-se a escriure va tenir present algun nom concret, però ens aclareix que no. S'ha inspirat, en efecte, en dones que ha conegut, però els munyits s'entremesclen als personatges d'aquesta comèdia. El mateix passa amb els autors que se citen, tots ells imaginats, menys una referència purament circumstàncies a Borges.

A “L'agent literària” planteja també una altra qüestió i és la referida a les dues maneres de veure el món: la pròpia de la persona madura amb una ètica i un amor per la literatura molt encendrat i l'altra, més jove i, per tant , més disposada atendre les necessitats del mercat ia exercir la seva professió amb les tècniques pròpies de la venda de qualsevol producte, per la qual cosa no fa fàstics a la banalitat.

Vila-Sanjuan ha estat testimoni de nombroses anècdotes que certament li han inspirat alguns passatges d'aquesta obra, per la qual cosa aquesta bé es pot considerar com el resultat d'una llarga i fecunda vida professional. Alguna l'ha viscuda com a protagonista, com quan va anar a signar una de les seves novel·les amb Joaquín Sabina. “Van venir a comprar el llibre la meva mare i alguns amics, mentre veia com Sabia despatxava el seu a dotzenes. Al final es va compadir mi i va tenir l'atenció de comprar-me ell mateix un exemplar perquè els hi dediqués”. En tot cas, està molt satisfet de la seva experiència dramàtica, entre altres raons perquè és molt menys complicada que la creació narrativa: ”Escriure una novel·la em costa dos o tres anys, en canvi el teatre és molt més lleuger i divertit”.

Lina Lambert encarna l'agent literària i, alhora, és la directora d'aquest muntatge on ha comptat amb la col·laboració d'Alicia González Laa i Lluïsa Mallol.

“L'agent literària” és la tercera producció pròpia aquesta temporada del teatre Akadèmia que, per cert, està resultant brillantíssima. En la seva producció anterior va obtenir un 98% d'ocupació, cosa que no és una casualitat, sinó el fruit de l'esforç d'aquest espai escènic petit i acollidor i del seu alt nivell d'exigència i qualitat.