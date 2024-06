Els agricultors duen a terme protestes tallant la frontera entre Catalunya i França

Agricultors catalans i francesos han fet efectius els talls de trànsit als cinc punts en què havien convocat protestes cap a les 10.35 hores, informen fonts de Revolta Pagesa.

Els punts són Bossòst, La Seu d'Urgell (Lleida), Puigcerdà, Coll d'Ares i La Jonquera (Girona), que se sumen a les interrupcions de trànsit a Irun (Navarra), Canfranc, Sallent de Gállego (Osca).

Amb les eleccions europees d'aquest cap de setmana a l'horitzó, preveuen que les protestes durin 24 hores --fins aquest dimarts a les 10.00 hores--, i fer rodes de premsa i assemblees als diferents punts per divulgar les seves reivindicacions, vinculades amb l'arribada de productes de fora de la Unió Europea i la quantitat de tràmits burocràtics, entre d'altres.

Segons informa el servei de trànsit francès a la seva pàgina web, els agricultors també tallen la via A9 al seu pas per Céret (França), un punt proper al pas fronterer de la Jonquera.

El tall de la N-240 entre Montblanc i Valls (Tarragona) respon a una altra protesta, d'un col·lectiu d'afectats per les obres de l'A-27, expliquen fonts de Trànsit.

Les entitats convocants van acordar exigir:

Clàusules mirall per als productes que ingressen a Europa, assegurant que compleixin els mateixos estàndards que els productes locals.

Preferència per productes locals, establint lleis que n'afavoreixin el consum.

Eliminació d'impostos a l'energia utilitzada pels productors agraris, equiparant-los amb altres sectors que gaudeixen d'aquest benefici.

Els agricultors protesten per la greu crisi que afecta el sector i per les polítiques agràries imposades per la Unió Europea, el Govern i les comunitats autònomes. La mobilització cerca atraure l'atenció sobre la situació crítica del sector i pressionar per obtenir solucions concretes que millorin les condicions de treball i de mercat.

Aquest moviment reflecteix la desesperació i la determinació dels agricultors per ser escoltats i assolir canvis significatius abans de les eleccions europees, un moment crucial per influir en les polítiques futures. Cal recordar que les eleccions europees se celebren el proper diumenge 9 de juny, per la qual cosa el tema de l'agricultura agafa cada cop més pes a Europa.