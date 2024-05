Els agricultors espanyols i francesos tallaran la frontera dilluns que ve

Les associacions d'agricultors espanyols i francesos han organitzat talls a banda i banda de la frontera per al proper dilluns 3 de juny, en vigílies de les eleccions europees del dia 9. El portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubio, ho va anunciar el 15 de maig a una roda de premsa des del punt fronterer del Pertús (Girona).

La protesta afectarà tota la frontera, des d'Irun (Navarra) fins a la Jonquera (Girona), començant a les 10.00 hores del matí. Els organitzadors tenen permís per interrompre la circulació durant 24 hores.

S'espera la participació d'agricultors i ramaders de tot Espanya i França, que arribaran amb autocar. A més, s'hi uniran associacions, cooperatives, sindicats, empreses i consumidors.

Motius de la mobilització

Rubio ha explicat que la decisió d'impulsar "accions conjuntes i crear un bloc unitari en defensa del sector privat" és deguda a la percepció d'immobilisme i falta de compromís de les autoritats espanyoles, franceses i europees.

Tot i mostrar-se a favor del diàleg "constructiu", Rubio ha advertit que la mobilització està convocada i no s'aturarà "fins a aconseguir les reivindicacions".

Durant una reunió a Navarra, les entitats convocants van acordar exigir:

Clàusules mirall per als productes que ingressen a Europa, assegurant que compleixin els mateixos estàndards que els productes locals.

Preferència per productes locals, establint lleis que n'afavoreixin el consum.

Eliminació d'impostos a l'energia utilitzada pels productors agraris, equiparant-los amb altres sectors que gaudeixen d'aquest benefici.

Rubio va insistir en la importància del diàleg, però va deixar clar que la mobilització no s'aturarà fins que s'aconsegueixin les reivindicacions.

Suport ampli

El comunicat posterior a la compareixença va ser signat per nombroses associacions de tot Espanya i França, entre elles Ataca (Treviño i Àlaba), Aega (Aragó), Revolta Pagesa (Catalunya), Bagea (Guipúscoa), Sepricas (Castelló), Plataforma 6f Navarra (Navarra) i el Moviment Independent Francès, entre d'altres.

Els agricultors protesten per la greu crisi que afecta el sector i per les polítiques agràries imposades per la Unió Europea, el Govern i les comunitats autònomes. La mobilització cerca atraure l'atenció sobre la situació crítica del sector i pressionar per obtenir solucions concretes que millorin les condicions de treball i de mercat.

Aquest moviment reflecteix la desesperació i la determinació dels agricultors per ser escoltats i assolir canvis significatius abans de les eleccions europees, un moment crucial per influir en les polítiques futures.